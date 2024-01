Dončić na poseben način obeležil dva meseca v novi vlogi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka Dončić in Anamaria Goltes

Luka Dončić in Anamaria Goltes Foto: Guliverimage

Slovenski košarkarski as Luka Dončić in njegova zaročenka Anamaria Goltes sta lani v začetku decembra s fotografijo na Instagramu razkrila, da sta postala starša Gabrieli. Zdaj je košarkar Dallasa na svojem Instagram profilu objavil prikupni fotografiji svoje izvoljenke in hčerkice, ki je dopolnila že dva meseca.