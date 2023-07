Lindsay Lohan je postala mama

Igralka, občasno pa tudi pevka Lindsay Lohan je mama. Kot je za Page Six potrdil njen predstavnik, sta 37-letnica in njen mož Bader Shammas dobila sina, ki sta mu dala ime Luai.

Deček se je rodil v Dubaju, kjer zakonca živita, njegovo ime pa v arabščini pomeni ščit ali zaščitnik, še navaja Page Six.

Lindsay Lohan in Bader Shammas sta se na skrivaj poročila aprila lani in to razkrila šele nekaj mesecev pozneje. Igralka in finančnik zaradi njegovega dela živita v Dubaju in nameravata tam ostati tudi po otrokovem rojstvu.

"Tu je tako varno in šole so odlične," je pred nekaj meseci dejala Lindsay Lohan, "povsem drugače je od vsega, česar sem bila vajena."

