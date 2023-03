Lindsay Lohan pričakuje prvega otroka

Na svojem Instagramu je Lohan delila objavo in zapisala, da so blagoslovljeni in navdušeni. Počuti se odlično, datuma poroda in spola otroka pa za zdaj ni razkrila, je sporočil njen predstavnik za medije.

Lohan in Shammas sta se zaročila novembra 2021 in poročila lani, a sta svojo zvezo ohranila skoraj povsem zasebno.

Lindsayina prva filmska vloga je bila v filmu Past za starše iz leta 1998, ko je igrala dvojčici Hallie Parker in Annie James. Znana je bila tudi po popivanju, zabavah do jutranjih ur, jemanju kokaina ter druženju s Paris Hilton. Leta 2007 je dobila nagrado Maxim, za najlepšo igralko na svetu.