Nekdanja slovenska smučarka postala mama

"Najina mala deklica Romi je tukaj. Zdaj smo družina treh. Za začetek bo govorila tri jezike in oboževala šport," je ob sliki iz porodnišnice in datumu 21. september 2023 zapisala nekdanja slovenska smučarka. 34-letnica in dvajset let starejši izbranec Francoz Christophe Saioni sta se po dolgoletni zvezi poročila avgusta 2020 v provansalskem letovišču Nica, pred kratkim pa sta na socialnih omrežjih razkrila, da se bosta razveselila tudi nove vloge.

Nekdanja smučarka se je od belih strmin poslovila lani, v zadnjih sezonah pa ni bila članica slovenske reprezentance. Vseeno je bila Ferkova slovenska smučarka z daleč najdaljšim stažem, v svetovnem pokalu je debitirala leta 2007 in zbrala 225 nastopov. Leta 2009 je v Garmisch-Partenkirchnu dosegla tudi edino uvrstitev na stopničke za zmagovalke, ko je osvojila tretje mesto.