Slovenska olimpijka postala mamica

"Najbolj čaroben dan v mojem življenju, dan, ko sem postala mama. Dan, ko smo postali družina, dan, ki ga bomo cenili za vedno. 10 malih prstov na nogah, 10 malih prstkov na rokah, dobrodošel na svet mali Ari Apollonio. Očka Alan in mami Anja sta presrečna," je veselo novico na družbenem omrežju delila slovenska olimpijka Anja Osterman in dodala, da ima Ari 54 centimetrov in 3,320 kilograma.

Ostermanova je zajeten del nosečnosti ohranjala stik s kajakom in trenirala, spomladi je v intervjuju za Sportal povedala, da si želi kmalu vrniti v šport. Pri tem ji bodo na poti do olimpijskih iger pomagalu najbližji: "Dogovorjeni smo, da bom, če se bo le dalo, otroka jemala s seboj na treninge, ker mislim, da mi bodo bolj ali manj vsi pomagali. Ponudili so se, da ga bodo pazili. Če to ne bo šlo, bom imela na voljo tako svoje starše kot tudi starše partnerja. Tukaj ni nobenega strahu in tudi Alan (Apollonio, op. p.) bo šel z menoj na priprave. Mislim, da se je vredno potruditi, ker je prihodnje leto olimpijsko leto. Vsi me podpirajo in ne vidijo razloga, da bi nehala tekmovati. Sploh glede na lanske rezultate."

Čestitke novopečeni družini.