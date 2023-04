Naša športnica je presenetila z lepo novico

Po spustaših in slalomistih na divjih vodah, ki so že v procesu izbirnih tekem, boj za mesta v reprezentanci čaka še sprinterje na mirnih vodah. Ti bodo tekmovali v četrtek na Bledu, kjer bodo izbirne tekme potekale v okviru državnega prvenstva za člane. Nastopili bodo naši najboljši člani in mlajši člani ter mladi tekmovalci in tekmovalke, na startu pa ne bo Anje Osterman, ki je v veselem pričakovanju.

"V tej sezoni je poudarek na dobrem počutju in ohranjanju forme, trenutno me na treningih nosečnost ne ovira."

Anja Osterman, prvo ime sprinterske reprezentance lanske sezone, se bo letos poleti preizkusila v novi vlogi, saj s partnerjem Alanom Apolloniem, nekdanjim reprezentantom v sprintu na mirnih vodah, pričakujeta naraščaj, tako da je na največjih tekmovanjih letos ne bomo spremljali.

"Odločila sem se, da na izbirni tekmi ne bom tekmovala, saj dojenček prihaja že poleti. V tej sezoni je tako poudarek na dobrem počutju in ohranjanju forme, trenutno me na treningih nosečnost ne ovira. Glede na to, da v športni karieri še nikoli nisem izpustila tekmovalne sezone, se te spremembe kar veselim. Junija se z Alanom odpravljava na krajše 'zadnje' počitnice v dvoje. Letošnja sezona bo za razliko od prejšnje družinsko obarvana," je povedala Anja.

Nosečnost jo je nekoliko presenetila

Kljub nosečnosti se je udeležila zimskih priprav v toplih krajih: "Priprave v Južni Afriki so potekale odlično, saj nisem vedela, kaj pričakovati. Na priprave sem se odpravila že v četrtem mesecu nosečnosti, sem pa hitro ugotovila, da se v kajaku super počutim, in sem vse treninge odveslala z ekipo brez kakršnegakoli popuščanja. Trener je zelo zadovoljen z mojim veslanjem in je pomirjen, saj je nosečnost tako mene kot njega nekoliko presenetila. Veliko smo se pogovarjali o naslednji sezoni tudi s celotno ekipo in vsi so prepričani, da mi bo želeno normo (za olimpijske, igre op. p.) uspelo postaviti prihodnje leto maja na dodatnih evropskih kvalifikacijah. Veseli me, da imam takšno podporo družine, ekipe, zveze in trenerjev."

Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Medtem ko Anje na tekmovanjih letos ne bomo videli, pa se s polno paro vrača Špela Ponomarenko Janić, ki je lani nastopila le na svetovnih pokalih, v nadaljevanju sezone pa si je po več letih garanja vzela nekoliko daljši premor od tekmovanj. Tudi ona se je z družino odpravila v Južno Afriko, kjer je pod vodstvom moža Stjepana opravila kakovosten trening.

"Južna Afrika je nadomestek za Avstralijo. Letalske vozovnice za Avstralijo so namreč zelo drage, tako da nam ni preostalo drugega. Ena vozovnica za Avstralijo je stala skoraj toliko kot pet za Južno Afriko. Ker pozimi veliko veslamo, imam rada, da je na pripravah toplo, zato smo se tudi odločili za priprave tam," je povedala Špela.

Špela je zadovoljna s treningi in veslanjem

Prvi cilj 41-letne kajakašice je uvrstitev v ekipo, nato pa osvojitev kvote za nastop na olimpijskih igrah v Parizu. Te bodo delili na avgustovskem svetovnem prvenstvu v Duisburgu, na prizorišču, kjer je Špela na svetovnih prvenstvih v sezonah 2007 in 2013 osvojila bronasti kolajni na 200 metrov.

Trening v zimskem obdobju je bil po mnenju izkušene kajakašice uspešen: "S treningi in s svojim veslanjem sem zadovoljna predvsem zato, ker v tem po kar nekaj letih spet zelo uživam. Velik razlog za to je tudi dodaten trening, ki ga opravim pri Rehabu z Matejem Bombačem. Dal nam je nove izzive in usmeritve ter odprl pogled na to, kako še boljše pripraviti telo, da bo čim bolj učinkovito pri veslanju."

Poleg Špele bosta na izbirnih tekmah v članski konkurenci nastopili še Mia Medved, ki je letos izvrstno nastopala na mednarodni regati v Milanu, kjer je bila prva na 500 metrov in druga na 200 metrov, ter Ana Šteblaj, ki visoko cilja tudi v spustu na divjih vodah.

Jošt Zakrajšek Foto: Jan Šmit

V moški konkurenci Joštu Zakrajšku in Roku Šmitu sledi mladi rod

V konkurenci kajakašev bo na startu izbirnih tekem in državnega prvenstva več tekmovalcev, ki se bodo pridružili Joštu Zakrajšku in Roku Šmitu, ki že imata izkušnje z največjih mednarodnih tekmovanj. Predvsem ima veliko izkušenj Jošt Zakrajšek, ki bo junija dopolnil 40 let. Nekdanji divjevodaš stavi na 1000-metrsko razdaljo, kjer želi na svetovnem prvenstvu lovili kvoto za nastop na OI v Parizu, lani pa je odlično tekmoval tudi na 5000 metrov.

Treniral je na Sardiniji

Zakrajšek, ki je zadnjih nekaj let pogosto treniral v Španiji, je letos zimske priprave opravil na Sardiniji: "Letos sem zimski trening prvič opravil na Sardiniji. Natančneje v Cagliariju, kjer so mi v Societa Canottieri Ichnusa 1891 - ASD in ASD Kauna Team ponudili vse, kar sem potreboval za kakovosten trening. Tu sem bil prvič na daljših pripravah, sem pa Sardinijo večkrat obiskal v času počitnic in se udeležil tekmovanja v morskem kajakaštvu Ohana Mana Cup. Lokacija in pogoji mi niso bili tuji. Zahvaliti se moram tudi Guidu Caliju, ki mi je pomagal pri organizaciji in logistiki. Zadnje dni priprav sem opravil v Oristanu, kjer sem treniral v klubu Circolo Nautico Oristano in sem bil tudi zelo zadovoljen s pogoji. Marca sem se odpravil še v Španijo v Lugo, kjer pa sem takoj ob prihodu zbolel, tako da sem večino časa preživel v postelji," je povedal Zakrajšek.

Prvi izziv kajakaša tacenskega kluba čaka v četrtek na DP in izbirnih tekmah na Bledu: "Forma se stopnjuje iz tedna v teden v želji, da bo na želene trenutke na optimumu oziroma maksimumu. Z opravljenim delom sem zadovoljen. Nekoliko mi je pot prekrižala prej omenjena bolezen, ampak tako je to v življenju in temu se je treba prilagoditi, korigirati treninge in iti dalje. Letos je zagotovo glavni cilj biti najhitrejši na avgustovskem svetovnem prvenstvu. Do tja pa želim iti lepo po vrsti, iz tekme v tekmo, iz svetovnega pokala v svetovni pokal in se na vsaki tekmi boriti za čim višje uvrstitve in iskati svoje meje zmogljivosti."

V Italiji se je pripravljal tudi Rok Šmit, ki je z ekipo mlajših članov in mladincev treniral v Sabaudiji, na izbirnih tekmah pa bosta dober rezultat lovila tudi Anže Urankar in Simon Oven, sicer vrhunska spustaša na divjih vodah, oba že svetovna prvaka. Tu so še mlajši kajakaši, med njimi Matevž Manfreda, ki je lani z mladinskega evropskega in svetovnega prvenstva prinesel tri kolajne, pa Jakob Stojanović, Tit Faletič in Anže Pikon. Omenjena četverica je letos na mednarodni regati v Milanu nastopila tudi v kajakaškem četvercu in v finalu osvojila sedmo mesto.

Najpomembnejše tekme junija in avgusta

Najpomembnejše sprinterske tekme letošnjega leta so junijske evropske igre v Krakovu, svetovno prvenstvo in olimpijske kvalifikacije avgusta v Duisburgu, svetovni pokali v Szegedu, Poznanju in Parizu, svetovno prvenstvo za mladince in mlajše člane v Auronzu ter evropsko prvenstvo za mladince in U23 v Montemor-o-Velhu.

Izbirna tekma in državno prvenstvo na Bledu se bo v četrtek začelo ob 10.30 s preizkušnjami na 500 metrov, ob 13.00 sledijo tekme na 200 metrov, začetek tekem na 1000 metrov pa je predviden ob 15.30.

