Prišla je edinstvena priložnost, ki jo je izkoristila z obema rokama

Eva Terčelj, slovenska kajakašica na divjih vodah, ima v letošnji sezoni pred seboj kar nekaj ciljev. Tudi v tako imenovanem kajakaškem krosu, ki je nova olimpijska disciplina in je vnesla kar nekaj novosti v kajak in kanu na divjih vodah. Terčeljeva pa nam je razkrila, da ne uživa samo v čolnu, ampak tudi v turnem smučanju. Letos je odšla na turno smučanje na Japonsko.

Evi Terčelj mile zime ustrezajo, saj lahko na ta račun velik del zimskih priprav opravi doma. Vseeno se je februarja odpravila za mesec dni v Združene arabske emirate, kjer je imela dobre pogoje. "Bila sem res zadovoljna in z ekipo smo res opravili zelo dober trening. Do zdaj je vse potekalo brez večjih pripomb. Vedno se da še kaj narediti bolje, ampak sem vseeno zadovoljna z opravljenim delom," je povedala Ljubljančanka, ki jo po uvodnih dveh tekmah pri nas čakajo še priprave na Poljskem, natančneje v Krakovu.

Njena fizična pripravljenost ni bila nikoli pod vprašajem

Terčeljeva je na začetku sezone zadovoljna s svojo formo, pravzaprav je zadovoljna s povratnimi informacijami, ki jih je dobila na uvodni tekmi v Tacnu.

"Vse mi je uspelo izvesti in to je najpomembneje. Fizična in tehnična pripravljenost nikoli nista bili pod vprašajem. Po navadi mi zanihata konstantnost in izvedba na največjih tekmovanjih. Na tem področju si želim narediti še korak naprej."

Eva Terčelj, skrajno desno, se je lani dobro znašla tudi v kajak krosu, novi olimpijski disciplini. Foto: Nina Jelenc

Potreben bo nekoliko drugačen pristop

Enaintridesetletna kajakašica se tako kot mnogi spogleduje z novo disciplino kajak krosom, ki bo luč sveta ugledala na olimpijskih igrah v Parizu prihodnje leto. Lani si je naša vrhunska kajakašica v tej disciplini nabirala izkušnje, a izkupiček je bil uvrstitev med najboljše tri v skupnem seštevku.

"Prejšnje leto sem si v tej disciplini nabirala izkušnje, na koncu pa je bil izkupiček dober, glede na to, da sem bila v skupnem seštevku med tremi najboljšimi. Delo in vse izkušnje so se mi zelo obrestovali. Letos je ta osredotočenost že od začetka sezone nekoliko usmerjena tudi v kros. V plastičnem čolnu nisem opravila veliko treningov, a jih načrtujem v spomladanskem obdobju, ko bo več priložnosti, kar bo dobro za rast tudi v tej disciplini," pravi svetovna prvakinja v slalomu iz leta 2019.

Nova disciplina zahteva od kajakašev in kanuistov drugačen pristop, prav tako bo potrebnega nekaj več usklajevanja. Ali se naša sogovornica boji, da bo kakšna od disciplin zaradi tega trpela? "Ravno to je pomembno, da s treningom dobim občutek 'preklapljanja' iz eno v drugo disciplino. Torej, da mi to ne bo povzročalo težav. To je naloga, ki jo moram še naštudirati. Prav tako je prisotna tudi neka nova dinamika, zato je potreben nov pristop, vendar mislim, da mi bo z njim in treningom tudi to uspelo."

Pozimi je imela edinstveno priložnost

Enaintridesetletna kajakašica na divjih vodah nam je še zaupala, da ima sicer rada vse letne čase. Tudi zimo, čeprav jo marsikdaj ob treningih na vodu tudi zebe. Ena boljših kajakašic na svetu ima zelo rada tudi športe na prostem, med katere sodi tudi turno smučanje. Letos se je na turno smučanje odpravila na Japonsko.

"Prišla je edinstvena priložnost, ki sem jo morala izkoristiti z obema rokama. Privoščila sem si desetdnevno turno smučanje na Japonskem, ki je raj za ta šport. Ta čas sem izkoristila za aktivno regeneracijo. Tako se mi tudi kajakaški treningi niso 'podrli'. Pravzaprav sem z roko v roki poskusila še to nadgraditi," je še povedala Eva Terčelj, ki je že dvakrat nastopila na olimpijskih igrah (London 2012, Tokio 2021).

