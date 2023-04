V Tacnu tri slovenske zmage

Peter Kauzer je bil najhitrejši na domači tekmi evropskega pokala v slalomu na divjih vodah in se veselil nove zmage v karieri. Hrastničan, ki bo letos dopolnil 40 let, je bil dobro sekundo hitrejši od Italijana Giovannija De Gennara, ki je na evropskem pokalu v Ljubljani slavil v preteklih dveh sezonah, so sporočili s Kajakaške zveze Slovenije. Na tretje mesto se je uvrstil mladi Celjan Jan Ločnikar, ki je na savskih brzicah v sezoni 2021 osvojil bron na svetovnem mladinskem prvenstvu. V finalu so veslali še trije Slovenci. Celjan Lan Tominc je bil peti, mladinec Žiga Lin Hočevar sedmi, Niko Testen pa deseti.

Zanesljive zmage med kajakašicami se je veselila tudi nekdanja svetovna prvakinja Eva Terčelj. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Zanesljive zmage med kajakašicami se je veselila tudi nekdanja svetovna prvakinja Eva Terčelj. Ljubljančanka se je kljub vetru, ki je na trenutke pošteno majal količke, s progo spopadla brez težav in kazenskih sekund ter bila v cilju skoraj sekundo in pol hitrejša od tekmic. Na drugo mesto je priveslala Nizozemka Lena Teunissen, tretja pa je bila Italijanka Stefanie Horn, sicer aktualna evropska prvakinja. Eva Alina Hočevar je finalni nastop sklenila na četrtem mestu, Ajda Novak je bila peta, Naja Pinterič deveta, Lea Novak pa deseta.

Luka Božič je zmagal med kanuisti. Foto: Vid Ponikvar

V zadnjem finalu pestrega tekmovalnega konca tedna pod Šmarno Goro so nastopili kanuisti, kjer je bil najboljši Luka Božič. S progo je opravil brez kazenskih sekund, kar mu je tudi zagotovilo končno zmago. Olimpijski prvak Benjamin Savšek je namreč zaostal za dobro sekundo, a imel pribitek dveh kazenskih sekund, ki sta ga potisnili na drugo mesto. Tretji je bil Italijan Raffaello Ivaldi. Žiga Lin Hočevar je bil peti, Nejc Polenčič pa sedmi.

Med kanuistkami je zmaga odšla v Italijo, saj je bila najboljša Marta Bertoncelli, ki so jo v cilju preplavile solze. Tako kot Slovenci so se tudi Italijani v Ljubljani borili za mesta ekipi, tako da je bila tokratna zmaga veliko olajšanje za mlado tekmovalko. Z dvema kazenskima sekundama in zaostankom dobrih šestih sekund se je na drugo mesto uvrstila Alja Kozorog, tretja pa je bila še ena Italijanka, Elena Micozzi. Lea Novak in Eva Alina Hočevar, ki sta prav tako nastopili v finalu, sta osvojili deveto in deseto mesto. Med kanuistkami je zmaga odšla v Italijo, saj je bila najboljša Marta Bertoncelli. Druga je bila Alja Kozorog. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Za slovenske tekmovalce je imel nedeljski polfinalni nastop še večjo težjo kot finalni, saj je prva nedeljska vožnja štela za drugo izbirno tekmo. Med kanuistkami je bila v polfinalu izmed Slovenk najvišje Alja Kozorog, tik za njo, na tretjem mestu v polfinalu, je bila Eva Alina Hočevar, Lea Novak je bila šesta, Naja Pinterič pa 12. Med kajakaši je bil v polfinalu najhitrejši Peter Kauzer, ki mesto v reprezentanci že ima zagotovljeno, Lan Tominc je bil tretji, Žiga Lin Hočevar peti, Jan Ločnikar sedmi, Niko Testen pa deseti. Med kajakašicami je bila Eva Alina Hočevar druga, Eva Terčelj pa tretja polfinalistka, Lea Novak je zasedla peto mesto, Ajda Novak pa sedmo. Med kanuisti sta bila v polfinalu najvišje uvrščena Slovenca Benjamin Savšek in Luka Božič, ki sta v reprezentanco že uvrščena, Nejc Polenčič je bil deveti, Žiga Lin Hočevar deseti, Anže Berčič pa enajsti.

Tretja in četrta izbirna tekma, ki bosta dali končni odgovor, kdo bo uvrščen v reprezentanco, bosta na sporedu prihodnji konec tedna v poljskem Krakovu.