Brez sprememb na čelu Kajakaške zveze Slovenije

Na skupščini Kajakaške zveze Slovenije so delegati Andreju Ribiču zaupali še en mandat na čelu te uspešne slovenske športne zveze, ki se lahko pohvali z olimpijskim prvakom in podprvakoma ter številnimi svetovnimi in evropskimi prvaki v različnih kajakaških disciplinah in starostnih kategorijah.

"V veliko čast mi je. Kajakaška zveza je uspešna, zdrava zveza, v veselje mi je delati z ljudmi, kakršni so kajakaši. Cilji so vedno visoki. Glede na uspešnost so naše želje seveda velike, moramo biti realni in se zavedati naše majhnosti, a velikih uspehov, ki jih tako majhna četica ljudi dosega na svetovni ravni," je na skupščini ponosno govoril Ribič.

"Zdaj smo sredi dogovorov, da se tacenska proga modernizira, da se uredijo spremljevalni objekti, renovira proga, da se uredi lastniški status in da kajakaška zveza tam dobi domicil. Načrti so veliki in optimistični. Če bomo uresničili polovico vseh načrtov v tem mandatu, bo uspeh," pa je povedal o načrtih za naprej.

Za podpredsednika KZS so izbrali Alojza Jamnika, člani predsedstva pa so Andrej Ferlinc, Peter Kauzer starejši, Stane Klemenc, Nada Zajec, Dušan Konda, Miljenko Muha in Janez Novak. V nadzorni odbor so bili izvoljeni Slavko Kolar, Aleš Demšar in Mirko Avbelj, v disciplinsko komisijo pa Zvezdana Čarga Šavli, Nejc Višnar in Sandra Peršak, Srečko Masle pa je postal nadomestni član.