A. T. K.

10. 10. 2025,
13.06

28 minut

ND Ilirija 1911 noad smrt

Pri Iliriji se poslavljajo: Po hudi bolezni nas je mnogo prezgodaj zapustil Žiga Starič

A. T. K.

Žiga Starič | V 46. letu starosti je umrl nekdanji nogometaš in trener Žiga Starič.

V 46. letu starosti je umrl nekdanji nogometaš in trener Žiga Starič.

Iz nogometnega društva Ilirija Ljubljana 1911 so sporočili, da je po hudi bolezni umrl nekdanji nogometaš Olimpije, mladi reprezentant in njihov nekdanji trener Žiga Starič. Star je bil 46 let.

"ND Ilirija 1911 z globoko žalostjo obvešča javnost, da nas je po hudi bolezni mnogo prezgodaj zapustil Žiga Starič, naš nekdanji trener. Žiga je s svojim znanjem, energijo in ljubeznijo do nogometne igre pustil neizbrisen pečat v našem klubu in slovenskem nogometu. Iskreno sožalje izrekamo njegovi družini, prijateljem in vsem, ki so ga poznali. Hvala ti, Žiga, za vse, kar si dal Iliriji. Počivaj v miru," so zapisali pri ND Ilirija Ljubljana 1911.

Športni časnik Ekipa poroča, da je Starič svojo nogometno pot začel pri nogometnem klubu Olimpija, kjer je zastopal vse mlajše selekcije, zbral pa tudi nekaj nastopov za člane. V tem času je bil tudi slovenski reprezentant do 21 let.

V nadaljevanju kariere je igral še za Korotan, Viator Vektor, Livar in Factor, preizkusil pa se je tudi v Avstriji, kjer se je začel ukvarjati s trenerskim poklicem. "Uveljavil se je kot trener mlajših selekcij, med drugim je vrsto let deloval pri Iliriji in bil tudi vodja nogometne šole Cesar-Jokić," še poroča Ekipa.

