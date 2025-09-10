Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Kitajska se pripravlja na novo vrsto vojne

Kitajske vojakinje | Kitajska hkrati z gospodarskim vzponom postaja vse močnejša tudi vojaško. | Foto Guliverimage

Kitajska hkrati z gospodarskim vzponom postaja vse močnejša tudi vojaško.

Foto: Guliverimage

Nedavna kitajska vojaška parada v Pekingu kaže, da se država pripravlja na novo vrsto vojne. Tako je Kitajska predstavila drone in sisteme elektronskega bojevanja za boj proti dronom, kar pomeni, da je kitajska vojska vzela pod drobnogled vojno v Ukrajini, kjer ti sistemi igrajo pomembno vlogo. Vendar se Kitajska ne zanaša samo na drone.

Kitajska že dolgo dela na brezpilotnem orožju. Izkušnje iz ukrajinske vojne, kjer so v boju prevladovali brezpilotni letalniki, bi lahko vplivale na kitajske programe in jih izboljšale, je za ameriški medij Business Insider dejal upokojeni avstralski generalmajor Mick Ryan.

Brezpilotna kopenska vozila in pomorska plovila

Ta potencialni vpliv je očiten pri brezpilotnih kopenskih vozilih, ki jih je Ukrajina v zadnjih 18 mesecih intenzivno uporabljala za razširitev svojega dosega na bojišču, in pri brezpilotnih morskih površinskih plovilih, ki so pomembna za morebitna kitajska prizadevanja za blokado Tajvana ali za invazijo nanj.

Dron
Novice Ukrajinci niso mogli verjeti, kaj so našli v novem ruskem dronu

Kitajska je razvila brezpilotno površinsko bojno plovilo, potem ko se je ukrajinska mornarica močno zanašala na pomorska brezpilotna plovila za boj proti večji in močnejši ruski črnomorski floti.

Sistem za boj proti dronom

Peking je na podlagi naukov iz ukrajinsko-ruske vojne razvil tudi sisteme za boj proti dronom. Med njimi je OW5-A50, lasersko orožje, nameščeno na tovornjaku, ki ga kitajski državni mediji opisujejo kot visokoenergijski laserski sistem.

Kitajska se uči iz vojne v Ukrajini, trdijo vojaški strokovnjaki. Zato razvija tako drone kot orožje za boj proti njim. Na fotografiji: lasersko orožje za uničevanje dronov. | Foto: Guliverimage Kitajska se uči iz vojne v Ukrajini, trdijo vojaški strokovnjaki. Zato razvija tako drone kot orožje za boj proti njim. Na fotografiji: lasersko orožje za uničevanje dronov. Foto: Guliverimage

Za boj proti dronom so Kitajci razvili tudi 25-milimetrski top, ki je nameščen na vozilu. Zgled za orožje so ukrajinske mobilne skupine za lov na drone. Po poročanjih je bil top poleti že preizkušen proti rojem dronov. Kitajci so razvili tudi šestkolesno vozilo FK-3000, ki izstreljuje rakete zemlja-zrak.

Novi tank z umetno inteligenco?

Kitajci so predstavili tudi novi tank tipa 100, ki naj bi vseboval tudi umetno inteligenco. Na paradi v Pekingu smo lahko videli tudi novo medcelinsko balistično raketo na trdo gorivo DF-61, ki naj bi bila izboljšava v primerjavi z relativno novo mobilno raketo DF-41. To ima Peking trenutno v svojem arzenalu.

Kitajska
Novice Kitajci na paradi ponosno pokazali svoje novo orožje #video

Z medcelinskimi balističnimi raketami, kot so novi DF-61, izboljšani DF-31BF in novi DF-5C, ki so bile razstavljene poleg nove generacije raket JL-3, ki se izstreljujejo z morja, in rakete JL-1, ki se izstreljujejo iz zraka, je Kitajska prvič predstavila svojo strateško jedrsko triado.

Kitajska letala

Vojaška parada v Pekingu je v središče pozornosti postavila tudi kitajsko zračno moč: radarsko slabo zaznavni lovci J-20 in J-35 ter letalo za zgodnje opozarjanje KJ-600, skupaj z novimi helikopterji Z-20.

Kljub zelo razširjeni uporabi dronov v vojni v Ukrajini vojaški strokovnjaki opozarjajo, da se ni mogoče zanašati zgolj nanje. | Foto: Guliverimage Kljub zelo razširjeni uporabi dronov v vojni v Ukrajini vojaški strokovnjaki opozarjajo, da se ni mogoče zanašati zgolj nanje. Foto: Guliverimage

Na tleh je Peking predstavil vrsto sistemov zračne obrambe – od raketnih baterij HQ-9C in HQ-20 do sistemov kratkega dosega HQ-10A. Na ogled so bile tudi različne rakete za napad na kopenske cilje in protiladijske rakete, vključno s hiperzvočno raketo YJ-17.

"Droni niso prihodnost vojskovanja"

"Droni niso prihodnost vojskovanja, so pa njen pomemben del. Droni razširjajo zmogljivosti konvencionalnih sistemov, vendar jih le redko v celoti nadomestijo," je pojasnil Ryan.

Analitiki svarijo pred pretiravanjem z lekcijami Ukrajine. Droni so tam tako pomembni tudi zato, ker Ukrajini primanjkuje drugega orožja in vojakov. Vendar pa niso nadomestilo za tradicionalne vojaške prednosti in še zdaleč niso čudežno zdravilo na bojišču, še piše Business Insider.

