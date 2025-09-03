Kitajski predsednik Ši Džinping je danes v Pekingu na veliki vojaški paradi ob 80. obletnici kapitulacije Japonske v drugi svetovni vojni opozoril, da je svet na razpotju ter da človeštvo izbira med mirom in vojno. Kitajska je na paradi, na kateri je bilo tudi 26 svetovnih voditeljev, prikazala veliko novega orožja. Ob strani sta mu stala severnokorejski voditelj Kim Džong Un in ruski predsednik Vladimir Putin.

Devetdesetminutni dogodek, ki je potekal ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne, je bil za Šija priložnost, da pokaže kitajsko vojaško moč in zbere prijateljske voditelje, da pošljejo sporočilo preostalemu svetu.

"Danes je človeštvo pred izbiro med mirom ali vojno, dialogom ali konfrontacijo, zmago za vse ali nič," je dejal Ši v nagovoru ob začetku vojaške parade na Trgu nebeškega miru v Pekingu.

Dodal je, da kitajsko ljudstvo trdno stoji na pravi strani zgodovine, civilizacije in napredka ter da bo Kitajska ostala zavezana poti mirnega razvoja.

Na paradi je sodelovalo na tisoče vojakov in na stotine vojaških vozil v desetih formacijah.

Pokazali veliko novega orožja

Kitajska je na paradi, ki je trajala poldrugo uro, prikazala svoje vojaške zmogljivosti, tudi veliko novega orožja. Med njimi so lasersko orožje, jedrske medcelinske rakete in veliki podvodni droni. Predsednik Ši Džinping je v govoru pred parado dejal, da je Kitajska "neustavljiva" in da je "nasilneži nikoli ne bodo ustrahovali".

Pokazali so novo orožje. Foto: Reuters Parade se je udeležilo 26 svetovnih voditeljev, med njimi severnokorejski voditelj Kim Jong Un, ruski predsednik Vladimir Putin, iz Evrope pa slovaški premier Robert Fico in srbski predsednik Aleksandar Vučić.

Prebivalci Pekinga so se odpravili na ulice, da bi si ogledali spektakularen prelet, v katerem je sodelovalo na desetine vojaških letal in helikopterjev, od katerih so nekateri tvorili formacijo "80".

Jedrske medcelinske rakete Foto: Reuters

Razkrit načrt za napad na Tajvan

Milijoni Kitajcev so bili ubiti med dolgotrajno vojno z imperialno Japonsko v tridesetih in štiridesetih letih prejšnjega stoletja, ki je postala del svetovnega konflikta po napadu Tokia na Pearl Harbor leta 1941.

Po poročanju BBC je parada razkrila sledi morebitnega načrta za napad na demokratični otok Tajvan, za katerega Kitajska trdi, da je njegov. Po mnenju analitikov je Ši jasno pokazal svoje ambicije in sporočilo, da ima Peking vse potrebne zmogljivosti.

Trump Šiju naročil pozdrave za Putina in Kima

Ameriški predsednik Donald Trump, ki ga ni bilo med gosti na paradi, je medtem poudaril, da so Kitajski v drugi svetovni vojni pomagale tudi ZDA. "Mnogi Američani so umrli v kitajskem boju za zmago in slavo. Upam, da bodo upravičeno počaščeni ter da se jih bo spominjalo zaradi njihovega poguma in žrtvovanja," je zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social.

Ob tem je Šiju sporočil, naj pozdravi tudi Putina in Kima. Dodal je, da trojica skupaj kuje zaroto proti ZDA.