Ruski in kitajski predsednik Vladimir Putin in Ši Džinping sta se danes sešla na dvostranskih pogovorih v Pekingu. Ob začetku srečanja je Putin poudaril, da so odnosi med Rusijo in Kitajsko na tako visoki ravni, kot doslej še niso bili. Ši pa je dejal, da so odnosi med državama prestali preizkus, ki so ga prinesle spremembe v svetu.

"Naša tesna komunikacija odraža strateško naravo rusko-kitajskih odnosov, ki so trenutno na ravni brez primere," je dejal Putin. Dodal je, da sta državi vedno držali skupaj in da je tako tudi zdaj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Odnosi med Kitajsko in Rusijo so prestali preizkus sprememb v svetu," pa je dejal Ši. Povedal je še, da je Peking pripravljen sodelovati z Moskvo pri "spodbujanju izgradnje pravičnejšega in bolj razumnega sistema upravljanja sveta".

Podpisala sta tudi približno 20 sporazumov

Ši in Putin sta na srečanju podpisala tudi približno 20 sporazumov, nemška tiskovna agencija dpa povzema kitajsko Šinhua. Voditelja sta med drugim podpisala dogovore na področjih energetike, letalstva, umetne inteligence in kmetijstva.

Voditelja pa nista razkrila podrobnosti, kaj sta govorila o ruski ofenzivi v Ukrajini. Informacije iz Pekinga nakazujejo le, da sta voditelja razpravljala o "regionalnih vprašanjih skupnega interesa", še navaja dpa.

Ši in Putin sta se sešla pred sredino veliko vojaško parado v Pekingu, s katero bo Kitajska zaznamovala obletnico formalne predaje Japonske zavezniškim silam leta 1945 oziroma konec druge svetovne vojne. Parade se bodo poleg Putina udeležili še številni drugi tuji voditelji, med njimi severnokorejski voditelj Kim Džong Un.

Kitajska nikoli ni obsodila ruske invazije v Ukrajini

Ruski in kitajski predsednik sta pred tem sodelovala na dvodnevnem vrhu Šanghajske organizacije za sodelovanje (SCO) v Tianjinu na severu Kitajske.

Rusija in Kitajska sta nekaj tednov pred začetkom ruske invazije v Ukrajini februarja 2022 razglasili "partnerstvo brez omejitev".

Kitajska nikoli ni obsodila ruske invazije, mnogi zavezniki Ukrajine menijo, da Peking podpira Moskvo v vojni. Kitajska vztraja, da je nevtralna, redno poziva h končanju spopadov, hkrati pa obtožuje zahodne države, da podaljšujejo konflikt z oboroževanjem Ukrajine.

Ši in Putin sta v rednih stikih. Avgusta sta se pogovarjala po telefonu, pri čemer je kitajski voditelj izrazil zadovoljstvo nad izboljšanjem odnosov med Moskvo in Washingtonom. Ši je bil 9. maja tudi na obisku v Moskvi ob praznovanju dneva zmage, ko se v Rusiji spominjajo poraza nacistov v drugi svetovni vojni.