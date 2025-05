Kitajski predsednik Xi Jinping bo obiskal Rusijo prihodnji teden med 7. in 10. majem, so sporočili iz Kremlja. Xi se bo v Moskvi udeležil parade ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne. Kitajski predsednik bo imel tudi bilateralno srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Iz oči v oči

Napovedali so, da bosta Xi in Putin govorila o razvijajočih se partnerstvih in strateških povezavah ter mednarodnih in regionalnih izzivih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ruska in kitajska vlada ter ministri naj bi ob tem podpisali tudi več bilateralnih dokumentov, so še sporočili iz Putinovega urada.

Manipulacija s prekinitvijo ognja

Putin je v ponedeljek razglasil tridnevno prekinitev ognja v konfliktu z Ukrajino med 8. in 10. majem. Ta bo sovpadala z obletnico dneva zmage nad nacistično Nemčijo 9. maja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je prekinitev ognja zavrnil in označil za poskus manipulacije.

Osamitev in najpomembnejši gost

Čeprav bodo Moskvo obiskali številni tuji državniki, med njimi bo tudi brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva, bo v luči geopolitičnih trenj, v katerih je Kitajska poleg ZDA in Rusije najmočnejši igralec, Xi Jinping najpomembnejši gost v Moskvi. Udeležba na paradi je za Putina pomembna tudi v luči njegove osamitve v delu mednarodne javnosti.

Dva z zdravstvenimi težavami

Vprašanje pa je, ali bosta v Moskvo prišla Putinova evropska zaveznika, srbski predsednik Aleksandar Vučić in slovaški premier Robert Fico. Oba imata zdravstvene težave, v srbski javnosti pa se pojavljajo dvomi o resnosti Vučićeve bolezni, zaradi katere bi lahko odpovedal obisk Moskve, ki mu EU močno nasprotuje.

Putin bo gotovo pogrešal tudi indijskega premierja Narendro Modija, ki je na parado mislil poslati obrambnega ministra Rajnatha Singha, a so kasneje zaradi napetosti s Pakistanom tudi ta obisk odpovedali. Indija se je sicer uspešno diplomatsko pozicionirala in že vedno vzdržuje dobre odnose tako z zahodnimi zavezniki kot tudi Rusijo.

Dvignil je politično temperaturo

Sicer pa je politično temperaturo dvignil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki dejal, da bo za varnost tujih državnikov odgovorna Rusija. Moskva je Zelenskega obtožila, da s svojimi izjavami ogroža varnost spominskih slovesnosti v Moskvi.