Medtem ko ključna podpora za Solano in Hyperliquid razpada, si Zexpire (ZX) prizadeva postati S&P 500 digitalnih sredstev

Ker Solana in Hyperliquid prebijata ključne ravni podpore, je tržno zaupanje na preizkušnji, vlagatelji pa iščejo zatočišče pred volatilnostjo. V tem okviru se pojavlja Zexpire (ZX) z ambiciozno vizijo: ustvariti referenčni kazalnik za celoten ekosistem, podoben S&P 500 za digitalna sredstva. To odpira ključno vprašanje: ali lahko nov žeton ponudi tržni standard, ki ga vlagatelji zdaj zahtevajo?

Solana (SOL)

SOL je ta teden upadel za 3,73 % in se trgoval v razponu med 184,88 $ in 217,32 $. Kljub temu umiku je žeton v zadnjem mesecu pridobil 25,78 % ter ohranil močno 50,59-odstotno rast v šestih mesecih. Biki so ohranili večino dobičkov tudi po nedavnem umiku, kar kaže na osnovno moč v okviru širšega naraščajočega trenda.

Tehnični indikatorji nakazujejo konsolidacijo ob ključnih ravneh. 10-dnevno drseče povprečje znaša 205,20 $, skoraj enako kot 100-dnevno pri 205,19 $, pri čemer se cena giblje okoli obeh povprečij, kar poudarja uravnotežen premor. RSI pri 53,65 odraža nevtralni moment, medtem ko stohastični kazalnik pri 71,05 nakazuje rahlo prednost kupcev. MACD ostaja rahlo negativen pri -0,0894, kar kaže na upadajoč moment, ne pa na potrjen medvedji trend.

Temeljni dejavniki dajejo mešane signale za kratkoročno smer gibanja. Posvojitev v korporativnih zakladnicah se krepi – štiri javna podjetja zdaj držijo več kot 3,5 milijona SOL (591 milijonov $), pri čemer ima Upexi največji delež z 1,9 milijona SOL, ki prinaša 8-odstotni letni donos. Pametni telefon Solana Seeker je bil dostavljen v 150.000 enotah kljub mešanim ocenam strojne opreme, medtem ko narašča zagon ETF-jev, saj SEC pregleduje več prijav. Po močnem mesečnem dvigu se je pojavil tudi pritisk prodaje, hkrati pa se je prevlada Bitcoina povečala na 57,96 %, kar dodatno obremenjuje altcoine.

Če bo SOL presegel 217 $ in preizkusil odpor pri 233,88 $, bi to lahko prineslo približno 10-odstotni potencial rasti. Odločen preboj nad to raven odpira pot proti 266,33 $, kar pomeni dodatnih 22 % rasti od ravni 217 $. Nasprotno pa bi izguba podpore pri 184 $ usmerila pozornost na 169,01 $, kar je približno 18 % pod trenutnimi povprečji, medtem ko bi globlja prodaja lahko ciljala 136,57 $, kar pomeni 33-odstotni padec. Glede na močne mesečne dobičke in uravnotežene tehnične kazalnike so verjetnosti nagnjene k ponovnemu poskusu preboja začetne ravni odpora, trgovci pa pozorno spremljajo ključne ravni podpore.

Prvi igralec na področju igralniškega trgovanja z opcijami: bi lahko bil ZX naslednji HYPE?

V kriptu največje dobičke pogosto poberejo prvi igralci v novih kategorijah. Ta cikel je že ponudil dober primer: HYPE, žeton Hyperliquida, je izkoristil razcvet trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti in prinesel izjemne donose zgodnjim vlagateljem.

Zexpire cilja na isto – a v še svežnejši niši. Gre za prvi 0DTE DeFi protokol, ki trgovanje z opcijami spremeni v preprosto, enoklikovno dnevno igro.

Opcije z enim klikom, omejeno tveganje

Kripto opcije že beležijo okoli 3 milijarde dolarjev dnevnega prometa, medtem ko so napovedne tržnice, kot je Polymarket, presegle 10 milijard dolarjev kumulativnih stav.

Zexpire združuje oboje – trgovanje z volatilnostjo ovije v format, ki ga lahko preizkusi vsak.

Zexpire odstranjuje kompleksnost opcijskega trgovanja: brez zastrašujočih grafov in »Grkov«. Samo eno vprašanje: Ali bo BTC danes ostal v razponu ali iz njega izskočil? Klikni izbiro in pusti, da trg odigra svoje. Tveganje je omejeno — nikoli ne izgubiš več, kot si vložil.

Kot je HYPE gorivo Hyperliquida, je ZX gorivo Zexpire

Vsaka igra na Zexpire temelji na domačem žetonu ZX, ki je trenutno v predprodaji po ceni le 0,003 $, pri čemer se cena stopničasto dviga do 0,025 $ ob uvrstitvi na borzo.

To pomeni, da si najzgodnejši udeleženci zagotovijo najnižjo vstopno točko, medtem ko poznejši kupci plačujejo več, ko predprodaja napreduje.

Poleg cene zgodnji kupci prejmejo tudi dodatne ugodnosti, kot so staking donosi pred TGE, cashback bonusi in beta dostop – vse zasnovano za nagrajevanje prvega vala imetnikov.

Bodi med prvimi kupci ZX

Kupi $ZX zdaj in izkoristi ugodno ceno.

Vsak cikel prinese žetone, ki ujamejo nov val, še preden jih odkrije širši trg. HYPE je to storil z izvedenimi instrumenti na Hyperliquidu in zgodnje posvojitelje spremenil v enega najmočnejših narativov cikla.

Zdaj je $ZX na poziciji, da stori enako na področju gamificiranega trgovanja z opcijami — popolnoma novi kategoriji, ki združuje rast napovednih trgov s preprostostjo enoklikovnih odločitev.

Predprodaja je v teku, zgodnji kupci si zagotovijo najnižjo vstopno točko, dolgoročni imetniki pa imajo priložnost izkoristiti mehanizme uničevanja provizij, odkupa, staking nagrad in platformnih ugodnosti, ki zmanjšujejo ponudbo in nagrajujejo sodelovanje.

Hyperliquid (HYPE)

HYPE se trguje med 40,72 $ in 49,49 $ po stabilnem tednu, ki je prinesel 1,49 % rasti. 10-dnevno povprečje znaša 45,76 $, skoraj poravnano s 100-dnevnim pri 44,98 $, kar nakazuje na konsolidacijo namesto na izrazito smer. Tehnični kazalniki kažejo mešane signale, a osnovni moment ostaja rahlo pozitiven.

Na daljših časovnih okvirih je moč še izrazitejša. Mesečna rast za 20,15 % in izjemen 206,49-odstotni skok v šestih mesecih postavljata HYPE med vodilne srednje velike kriptoakte. Kupci so dosledno branili umike v območje nizkih 40 $, kar je šibkosti spremenilo v priložnosti za akumulacijo. Z RSI pri 60,09 in stohastičnim indikatorjem pri 88,93 ostaja zanimanje visoko, a še vedno pod pragom prekupljenosti.

Temeljni dejavniki dodatno krepijo tehnično sliko. Hyperliquid dominira na področju decentraliziranega perpetual trgovanja s 1,75 milijarde $ zaklenjene vrednosti (TVL) in 71-odstotnim tržnim deležem, pri čemer ustvarja trajnostne prihodke od provizij prek deflacijsko naravnanega mehanizma odkupa. Špekulacije o drugi sezoni airdropa se krepijo, saj je 39 % celotne zaloge še vedno namenjene prihodnjim nagradam skupnosti. Med zadnjimi večjimi premiki izstopajo naložbe kitov v višini 19,38 milijona USDC, hkrati pa tudi institucionalni igralci kažejo večje zanimanje zaradi prevlade platforme na področju izvedenih finančnih instrumentov.

Če bo nakupni moment trajal, lahko HYPE izzove začetni odpor pri 54,70 $, kar je približno 11 % nad zgornjo mejo trenutnega razpona. Odločen preboj bi lahko ciljal na 63,47 $, kar pomeni okoli 28 % potencialne rasti. Nasprotno bi lahko ob oslabitvi povpraševanja cena padla proti 37,16 $, skoraj 15 % pod srednjo vrednostjo razpona, medtem ko bi globlja prodaja lahko preizkusila 28,39 $, kar pomeni približno 35 % padca. Glede na močno podporo drsečih povprečij in trajno premoč v zadnjih šestih mesecih so verjetnosti nagnjene v prid nadaljevanju rasti, preden pride do večje korekcije.

Medtem ko Solana in Hyperliquid krmarita skozi negotovost po preboju ključnih podpor, bikovski trg leta 2025 sili vlagatelje k ponovnemu premisleku o dolgoročni vrednosti. To je preusmerilo pozornost na Zexpire (ZX), projekt, ki ni pozicioniran zgolj kot še en altcoin, temveč kot potencialni tržni standard. Njegova vrednost temelji na oprijemljivi uporabnosti – upravljanju, nagradah in stakingu – zasnovanih za spodbujanje stabilnosti in trajnostne rasti. Stopničasta predprodaja ponuja zgodnjo priložnost za vstop v to vizijo. Zexpire si z željo po gradnji preglednega, skupnostno usmerjenega ekosistema ne prizadeva zgolj za dobičke, temveč za vzpostavitev novega merila za celoten razred digitalnih sredstev.

Naročnik oglasnega sporočila je Zexpire.