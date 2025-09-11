Četrtek, 11. 9. 2025, 8.29
V Ljubljani našli 46-letnico, ki je umrla nasilne smrti
Na območju Most v Ljubljani so ponoči v stanovanju našli mrtvo 46-letno žensko, so sporočili ljubljanski policisti. Po prvih podatkih je umrla zaradi nasilnega dejanja z ostrim predmetom.
Policiste so o dogodku obvestili okoli enih ponoči.
V povezavi z dogodkom so prostost odvzeli osumljeni osebi in jo pridržali.
Kriminalisti opravljajo ogled kraja kaznivega dejanja in nadaljujejo intenzivno zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja zoper življenje in telo.