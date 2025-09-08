Kjer se dom in investicija združita: nova soseska v Ljubljani

Bežigrajska petka, nadstandardna soseska petih vila blokov je oaza miru v mestu in dom, ki bi ga izbral tudi Zoran Dragić.

Gradnja Bežigrajske petke, soseske petih vila blokov, ki združuje redko kombinacijo stika z naravo in bližino mesta, poteka po načrtih: "Naš cilj od začetka je bil ustvariti izjemen projekt, kjer kakovost bivanja ni kompromis, ampak temelj. Veseli me, da gradnja teče brez zapletov in da bodo stanovalci kmalu dobili domove, ki bodo resnično povezali mesto in naravo," je povedal Andrej Ramovž, investitor v projektu Bežigrajska petka.

Stanovalci te nadstandardne ljubljanske novogradnje boste do jedra mesta potrebovali le deset minut vožnje s kolesom, obvoznica je manj kot kilometer stran, Letališče Jožeta Pučnika pa le 28 kilometrov. V neposredni bližini so trgovine, banka, pošta, lekarna, vrtec in kar dve osnovni šoli – mednarodna Danile Kumar, oddaljena le 600 metrov, ter Montessori osnovna šola. Manj kot dva kilometra stran je še British International School of Ljubljana.

Foto: arhiv ponudnika

Preverjeni lokalni strokovnjaki in visoko kakovostni materiali združeni v ustvarjanju mestne oaze miru

Za zasnovo Bežigrajske petke so investitorji k sodelovanju povabili priznane domače strokovnjake, arhitekturni biro Počivašek Petranovič. Njihova naloga je bila jasna: ustvariti domove, kjer je ustvarjanje oaze miru v mestnem vrvežu glavna prioriteta.

Investitor Andrej Ramovž je pri tem osebno izbral nadstandardne materiale, ki zagotavljajo udobje in trajnost. V dnevnih sobah se svetloba preliva skozi trislojna pasivna okna Marles Supreme Selection, lože so opremljene s senčili screen rolo Roltek, terase pa bodo opremljene z bioklimatskimi pergolami, pod katerimi lahko svoje mesto dobijo letne kuhinje ali jacuzziji, ki bodo stanovalcem omogočali vrhunsko preživljanje toplih spomladanskih in poletnih dni na prostem.

Na vhodih bodo protivlomna vrata za večjo varnost, toplino prostorov pa zagotavlja talno gretje, vgrajeno pod hrastov parket. Poleti prijetno hlajenje nudi Mitsubishi klimatska naprava, za svež zrak vse leto skrbi rekuperacijski sistem, ki dopolnjuje udobje sodobnega bivanja.

Gradnjo na ključ izvaja podjetje VG5, zanesljiv izvajalec z bogatimi izkušnjami pri objektih višjega razreda, nadzor pa vodi Jože Misson iz podjetja GEA Consult, znan po natančnosti in visokih standardih.

Foto: SINDROM D.O.O.

Energijsko učinkovite rešitve in sproščanje na prostem kot temelj projekta

Foto: arhiv ponudnika Bežigrajska petka ne izstopa le z vrhunsko arhitekturno zasnovo in materiali, temveč tudi z energijsko učinkovitimi rešitvami – priklop na vročevod in napredne rešitve bodo stanovalcem prinesli visokoenergetsko učinkovitost in izkaznico najvišjih razredov, kar pomeni nižji ogljični odtis in manj skrbi z računi.

Misel na naravo se odraža tudi v krajinski arhitekturi: skupne zelene površine so dostopne le stanovalcem, terase so zasajene s skrbno izbranimi rastlinami in opremljene z naprednim namakalnim sistemom za optimalno rabo vode.

Do vselitve bo izvedena tudi rekonstrukcija okoliških cest, lokacija pa leži zunaj poplavnega območja.

Foto: SINDROM D.O.O.

Manj enot za večjo kakovost bivanja

Foto: SINDROM D.O.O. Medtem, ko večina projektov pri nas temelji na maksimizaciji izrabe parcele, Bežigrajska petka izstopa z jasnim vodilom: manj, a bolj kakovostno. Investitor projekta, Ramovž, je domačin, ki je na mikrolokaciji Bežigrajske petke odraščal. Ko je snoval projekt, se je odločil za drzno potezo: Bežigrajska petka bo imela le 96 enot, kar je skoraj 30 odstotkov manj, kot bi bilo dovoljeno. Večina blokov bo imela tako največ dve stanovanji na etažo, dva vhoda in dvigala, ki bodo služila največ sedmim stanovanjem.

"Vsaka odločitev pri projektu je bila vodena z mislijo na trajno vrednost in zadovoljstvo prihodnjih prebivalcev – od izbire materialov do načrtovanja bivalnih površin," svojo odločitev pojasnjuje Ramovž.

Med glavnimi prioritetami projekta je tudi varnost in intimnost, ki bo med drugim zagotovljena skozi premišljeno arhitekturno zasnovo.

Foto: SINDROM D.O.O.

Varna naložba, ki je prepričala še Zorana Dragića

Foto: SINDROM D.O.O. Kakovostna zasnova, premišljena arhitektura in izjemna lokacija so prepričale tudi vrhunskega košarkarja Zorana Dragića, ki se je projektu pridružil kot soinvestitor. S kariero, zgrajeno na disciplini in natančnosti, prepoznava projekte z dolgoročno vrednostjo. Njegova odločitev potrjuje, da Bežigrajska petka ni le dom, temveč tudi varna naložba.

Da je projekt dobra naložba, kažejo tudi uradni podatki: Po podatkih na portalu GURS so se cene stanovanj na območju Bežigrajske petke v zadnjem letu zvišale za 14,5 odstotka, v primerjavi z letom 2020 pa celo za 54,3 odstotka, kar presega povprečno rast v Ljubljani (52,3 odstotka). To je lokacija, kjer se dom in dolgoročna investicija združita v eno.

Foto: arhiv ponudnika

Poslovni prostori z ločenim vhodom, primerni tudi za zdravstvene dejavnosti

Projekt vključuje tudi sodobne poslovne prostore, zasnovane za mirne dejavnosti, vključno z zdravstvenimi storitvami. Ti prostori so v objektu E5, z ločenim vhodom z zunanje, severne strani, kar stanovalcem zagotavlja popolno zasebnost, poslovnim uporabnikom pa brezskrben prihod in nemoteno delo.

Skupna površina poslovnih prostorov znaša 860 kvadratnih metrov, z možnostjo fleksibilne delitve na štiri do osem manjših enot, kar omogoča prilagoditev različnih dejavnosti, od ordinacij in svetovalnic do manjših studiov. Podzemna garaža nudi nadpovprečno število parkirnih mest, ki zaposlenim in strankam omogoča hiter in varen dostop, hkrati pa premišljena postavitev vhodov ustvarja urejeno in prijetno okolje, kjer se udobje bivanja v soseski sreča s funkcionalnostjo poslovnega sveta.