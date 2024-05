V Sloveniji maturantsko ulično četvorko plešejo že od leta 2002, ko so maturanti prvič hkrati zaplesali v sedmih mestih, od leta 2005 so se priključila druga mesta v tujini, je pojasnil vodja Plesne šole Pingi in glavni koordinator plesa četvork v Sloveniji in Evropi za Plesno zvezo Slovenije Rudi Kocbek.

Plesna zveza Slovenije bo kot koordinator projekta European Quadrille Dance Festival koordinirala ulično četvorko v 17 mestih v Sloveniji ter v 26 mestih na Slovaškem, v Srbiji, Severni Makedoniji in Črni gori. Letos se bodo tako hkrati zavrteli maturanti v 43 evropskih mestih.

Maturanti bodo v Sloveniji zaplesali v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Murski Soboti, Novem mestu, Velenju, Ajdovščini, Lendavi, Ljutomeru, Postojni, Ilirski Bistrici, Tolminu, Slovenskih Konjicah, Sežani, Litiji, Kočevju in na Ptuju, so v sporočilu za javnost zapisali v plesni zvezi.

V prestolnici bo plesalo več kot 2.500 maturantov

Največja prireditev pod okriljem Plesne zveze Slovenije bo v Ljubljani, kjer organizator, Dijaška skupnost Ljubljana in krovna Študentska organizacija Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana pričakuje več kot 2.500 maturantov iz več kot 25 ljubljanskih in okoliških srednjih šol.

Za predvajanje četvorke in radijski prenos v vse kraje bo že desetič poskrbel Radio Slovenija International, ki se bo danes od 11.30 javljal v živo s prizorišč v Sloveniji in tujini.

Plesna zveza Slovenije je tudi imetnik zadnjih treh Guinnessovih rekordov v sinhronem plesanju v letih 2009, 2010 in 2011. Rekord iz leta 2011 s 33.202 udeležencema še vedno velja za največje število simultano plešočih v četvorki. Kocbek pričakuje, da se bo letos dogodka udeležilo med 20 tisoč in 25 tisoč plešočih.

Plesne prireditve bodo tudi v drugih mestih po Sloveniji. Kranj je edino slovensko mesto, ki še pripravlja tradicionalni maturantski sprevod. Maturantski običaji Gimnazije Kranj nadaljujejo tradicijo ceremonialov nemških univerz in gimnazij iz 17. stoletja.