Od doma nikar ne hodite brez dežnika, saj bo ta prihodnjih nekaj dni obvezna oprema. Ob prehodu vremenske fronte bo v popoldanskih urah Slovenijo prešel pas močnejših padavin in neviht. Ob tem se bodo pojavljali tudi krajevni nalivi in sunki vetra, zato je agencija za okolje (Arso) za vzhodni in osrednji del države izdala oranžno opozorilo. Podobno vreme se bo nadaljevalo vse do konca tedna.