Arso izdal oranžno opozorilo

V torek popoldne lahko v osrednji, severovzhodni in jugovzhodni Sloveniji nastanejo močnejše nevihte z nalivi in sunki vetra, opozarjajo na agenciji za okolje (Arso), kjer so za omenjene dele države izdali oranžno opozorilo.

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, dnevne temperature se bodo gibale med 22 in 26 stopinjami Celzija. Popoldne bodo nastale posamezne plohe in nevihte.

Ponoči se bo pooblačilo, krajevne plohe in nevihte bodo zajele večji del Slovenije, napovedujejo meteorologi agencije za okolje (Arso).

Dobro jutro, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo posamezne plohe in nevihte. Jutri bo oblačno s pogostimi padavinami, tudi nalivi. pic.twitter.com/pNR6wV2wAj — ARSO vreme (@meteoSI) May 20, 2024

V torek bo vreme po večini države oblačno s pogostimi plohami. Popoldne lahko nastajajo močnejše nevihte z nalivi in sunki vetra, zato je Arso za osrednjo, jugovzhodno in severozahodno Slovenijo izdal oranžno opozorilo.

Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v sredo, ko bodo padavine z nevihtami pogostejše v severni polovici Slovenije. V četrtek bo vreme spremenljivo, še bodo nastajale posamezne plohe in nevihte.

Pestro vremensko dogajanje tudi drugod po Evropi

Kar dve tretjini Evrope bodo danes zajele nevihte z močnim dežjem, napoveduje evropski sistem za opozarjanje pred nevihtami Estofex.

Izdali so tudi opozorilo za nekatere države, med drugim za Hrvaško, kjer pričakujejo obilne nalive z močnimi sunki vetra in točo.

Vremenoslovci hrvaškega državnega meteorološkega zavoda napovedujejo, da bo danes vreme spremenljivo in nestanovitno. V drugi polovici dneva so v notranjosti države mogoče izrazitejše krajevne plohe, ki jih lahko spremlja grmenje. Za torek so za zagrebško in osiješko regijo izdali oranžno opozorilo pred nevihtami.