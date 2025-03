Znan slovenski razpored turnirja BJK v Litvi

Slovensko žensko reprezentanco od 8. do 12. aprila čaka nastop v pokalu Billie Jean King v Litvi. Slovenija bo v skupinskem delu prve evroafriške skupine uvodni dan igrala z Litvo, naslednji dan pa s Srbijo, so sporočili iz Tenisa Slovenije.

V primeru, da bo Slovenija osvojila prvo ali drugo mesto, jo nato čaka še odločilni dvoboj za napredovanje v višji rang tekmovanja. V primeru tretjega mesta v skupini bo igrala za obstanek. Ta dvoboj bo na sporedu v soboto, 12. aprila.

Možne tekmice Slovenk so reprezentance iz skupine D, v kateri nastopajo Avstrija, Latvija, Portugalska in Hrvaška. V Vilni bo nastopilo 13 reprezentanc, ki so razdeljene v 4 skupine.

"Cela ekipa z velikim navdušenjem pričakuje odhod v Litvo. Vse naše igralke so v zadnjih tednih pokazale vrhunsko igro in so v odlični formi. Kljub odsotnosti nekaterih verjamem, da bomo v Litvi nastopali dobro in samozavestno. Pred odhodom bomo izvedli še intenzivne dvodnevne priprave, s katerimi želimo utrditi ekipno povezanost in izpilili pripravljenost za prihajajoče izzive," je ob razkritju razporeda povedal vršilecdolžnosti selektorja Iztok Kukec.

Za Slovenijo bodo igrale: Kaja Juvan, Pia Lovrič, Živa Falkner, Ela Nala Milič in Alja Senica. Najvišje uvrščeni igralki na lestvici WTA Veronika Erjavec (151. WTA) in Tamara Zidanšek (168. WTA) bosta tekmovanje izpustili.

Za Srbijo so prijavljene Lola Radivojević, Natalija Senić, Mia Ristić, Teodora Kostović in Luna Vujović, za Litvo pa Justina Mikulskyte, Patricija Paukstyte, Klaudija Bubelyte in Andre Lukosiute.

