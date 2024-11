Italijanke prve finalistke pokala BJK

Italijanska ženska teniška reprezentanca se je drugič zaporedoma uvrstila v finale zaključnega turnirja za pokal Billie Jean King (BJK). Odločilno točko za zmago v polfinalu z 2:1 proti Poljski sta prispevali veteranka in nekdanja zmagovalka Portoroža Sara Errani in Jasmine Paolini, ki sta bili v igri dvojic boljši od Ige Swiatek in Katarzyne Kawa.