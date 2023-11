Tudi v tujini so navdušeni nad Slovenkami

Tina Križan je nekdanja slovenska teniška igralka, ki ima do zdaj v slovenski reprezentanci kar nekaj mejnikov in dobro ve, kako je igrati na velikih tekmah za reprezentanco. Z nekdaj vrhunsko teniško igralko, ki je trenutno v Veliki Britaniji, smo se pogovarjali o zadnjem uspehu slovenske teniške reprezentance in kaj pričakuje od tekme proti Kazahstanu.

Tina Križan je še danes tesno povezana s tenisom. Ne samo da ga od dvakrat do trikrat na teden igra, ampak ga komentira in posledično tudi spremlja. Zaradi tega ji vsekakor ne uidejo uspehi slovenske ženske reprezentance, ki je v torek na zaključnem turnirju Billie Jean King (BJK) premagala Avstralijo, lansko finalistko tega prestižnega tekmovanja.

Slovensko teniško reprezentanco v petek ob 10. uri čaka dvoboj proti Kazahstanu. Slovenske barve zastopajo Tamara Zidanšek, Kaja Juvan, Veronika Erjavec, Nina Potočnik in Ela Nala Milić.

"Motivacija je večja, ko igraš za svojo ekipo in za svojo državo." Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Če je bila zmaga nad Avstralijo za mnoge ljubitelje tenisa presenečenje, pa sama ni bila tako presenečena. Za Avstralijo sta namreč proti Sloveniji v posamični konkurenci igrali Ajla Tomljanovic, trenutno šele 549. igralka sveta in Daria Saville, 206. igralka sveta.

Razkrila nam je, da je zmaga nad Avstralijo odlično izkoriščena priložnost in zagon za naprej ter da Kaja Juvan in Tamara Zidanšek v reprezentančnih tekmah na splošno igrata na visoki ravni.

"Motivacija je večja, ko igraš za svojo ekipo in za svojo državo. Kaja in Tamara že dolgo časa kažeta, da sta zelo nevarni v BJK pokalu. Zmožni sta premagati marsikatero igralko. Glede na trenutno formo in uvrstitev Avstralk, me ta zmaga niti ne preseneča. Zmaga je bila zame nekoliko pričakovana, ampak tega našima dekletoma ne bi rekla na glas, da ne bi bili še pod večjim pritiskom. Realno gledano, je bila zmaga v posamičnih dvobojih pričakovana."

Tina Križan še v času, ko je igrala profesionalni tenis. Foto: Gulliver/Getty Images

V tem tekmovanju je vedno pomembna trenutna forma tekmovalk, kakšni so rezultati igralk skozi leto in katero od igralk pestijo poškodbe. "Proti veliki Avstraliji smo majhna država in se pojavljamo v medijih. Tukaj v Britaniji so mi kot bivši igralki osebno čestitali. Navdušeni so bili, da je Slovenija zmagala. Vsaka zmaga v tem tekmovanju je velika stvar," je povedala 49-letna Mariborčanka, ki je pred leti tudi sama igrala v svetovni skupini.

Med drugim leta 2004 v Portorožu, ko je Slovenija igrala proti ZDA. Takrat je igrala tudi legendarna Venus Williams. Z Američanko sta se letos srečali v Wimbledonu. "Dejala mi je, da še danes ne more pozabiti Portoroža. Še zdaj se spomni tistega dvoboja. Je pa dobro da je Billie Jean King, legenda tega športa, dala svoje ime in ona se bo vedno potrudila, da bodo vse najboljše in tudi denarni sklad je večji. Vse je na višji ravni."

"Res je lepo videti"

Kot rekorderka z največ nastopi je za slovenski dres vedno igrala s srcem. Nekaj podobnega vidi tudi pri generacijah teh deklet, ki jih vodi energični kapetan Andrej Kraševec. "Kaja in Tamara zagotovo igrata s srcem. Zato igrata boljše in sta sposobni premagati igralke, ki so na lestvici boljše od njih. To je samo zaradi želje in volje, da pokažeta več. To je res lepo videti."

Slovenska reprezentanca bo v petek ob 10. uri začela dvoboj proti Kazahstanu. Foto: Reuters

Kazahstan? Marsikaj je možno.

Slovenke v petek čaka težka naloga, ko jim bo nasproti stala reprezentanca Kazahstana, na čelu s četrto igralko sveta Jeleno Ribakino, ki je tudi najvišje uvrščena tekmovalka na letošnjem ekipnem turnirju. Da slovenske igralke v petek čaka zahteven dvoboj, se strinja tudi naša sogovornica.

"Spet bo odvisno od tega, v kakšni formi so igralke. Ene igralke so tudi zelo utrujene, sploh najboljše igralke, ki so prišle iz mastersa. Jelena Ribakina ima svojo igro. Julija Putinceva ima povsem drugačno igro. Veliko teče in je velika borka. V tem tekmovanju je vse mogoče in sama se ne bi vnaprej predajala. Marsikaj je možno. Bo pa vsaj za razred ali dva zahtevnejši dvoboj kot proti Avstraliji. Če uspejo premagati Kazahstan, bo res velika senzacija. Vse je možno, zakaj pa ne?" je povedala Križan, ki je še dodala, da je ob takšnih tekmah samozavest naših igralk zelo pomembna.

