Slovenke pripravile senzacijo, padle so lanske finalistke

Slovenija : Avstralija 2:1



posamično:

Tamara Zidanšek (Slo) : Daria Saville (Avs) 6:1, 6:4

Kaja Juvan (Slo) : Ajla Tomljanović (Avs) 6:4, 6:1 dvojice:

Ela Nala Milić/Veronika Erjavec (Slo) : Kimberly Birrell/Storm Hunter(Avs) 5:7, 7:6, 5:10





Slovenska klop je bila ob izjemnih teniških potezah večkrat na nogah. Foto: Reuters

Slovenke so v torek na osrednjem igrišču v skupini B premagale Avstralke, ki so se lani uvrstile v finale tega prestižnega tekmovanja. A v naši reprezentanci so bili že pred dvobojem prepričani, da se lahko enakovredno borijo z nasprotnicami. To so dokazali v posamičnih dvobojih, ko sta Kaja Juvan in Tamara Zidanšek priborili odločilni točki. V igri dvojic sta se zelo dobro borili Veronika Erjavec in Ela Nala Milić, ki sta morali na koncu priznati premoč avstralski dvojici.

Ajla Tomljanović po prvem nizu ni mogla biti zadovoljna, saj je v deseti igri povsem popustila. Foto: Reuters

Kaja Juvan je zelo dobro odprla dvoboj z Aljo Tomljanović, saj je povedla z 2:0. Avstralka se je kmalu vrnila v igro in izenačila na 2:2. V nadaljevanju sta obe igralki brez večjih težav prihajali do iger na svoj servis. Odločilna je bila deseta igra, ko je Ajla Tomljanović v ključnih trenutkih počepnila. Avstralka je na svoj servis v deseti igri vodila že s 40:0. Kaja se ni predajala in uspelo ji je izenačiti na 40:40. Nato je Tomljanovićeva naredila dvojno napako, kar je pomenilo prednost za našo igralko. V zadnji točki prvega niza je Kaja znova zelo dobro odigrala in po 42 minutah zasluženo dobila prvi niz (6:4).

Uvodni dve igri drugega niza sta obe igralki dobili brez težav. V tretji igri se je Juvanova znašla v težavah, zaostajala je 15:40, a se rešila in povedla z 2:1. V četrti igri je Juvanova prišla do brejka in povedla s 3:1. V naslednji igri je naša igralka potrdila odvzem servisa in povedla s 4:1, po naslednji igri pa je vodila že s 5:1. Kaja je dobila tudi sedmo igro ter po uri in 20 minut Sloveniji priborila prvo točko.

Kaja Juvan je pohvalila slovenske navijače. Foto: Reuters

Bilo je nekaj nervoze

"Na začetku je bilo nekaj nervoze. Vseeno je naša reprezentanca odprla ta dogodek. Vse je bilo malce drugače kot po navadi. Zelo pozno smo izvedeli, da bom igrala proti Ajli, saj je rekla, da letos ni igrala veliko, ker je bila poškodovana. Vse se je hitro dogajalo. Na začetku je bilo nekaj nervoze, potrebno se je bilo prilagoditi na razmere, dvorana je namreč zelo temna. Ko sem se sprostila, pa sem res uživala na igrišču. Ves čas sem si govorila, da se moram boriti. Načrt je bil, da jo čim bolj premikam po igrišču, saj je bila poškodovana in verjetno še ni fizično dobro pripravljena," je po zmagi povedala 22-letna Juvanova in še dodala.

"Uvodna zmaga ti da lahko veliko zanosa. Tudi v Kopru smo se dvignili po eni zmagi. Pomembno je, da daš vsak trenutek vse od sebe. Vsaka tekma je zelo pomembna, ob tem pa smo pokazali, da nismo neka majhna država."

Tamara Zidanšek Foto: Reuters

Zidanškova priborila drugo točko in tudi zmago

Prva igra med Tamaro Zidanšek in Dario Saville je trajala kar deset minut. Dobila jo je Tamara Zidanšek in povedla z 1:0. V naslednji igri je Avstralka opravila delo veliko hitreje in izenačila na 1:1. Tudi tretja igra uvodnega niza je bila maratonska, na našo srečo pa jo je dobila Zidanškova in povedla z 2:1. Od takrat je šlo naši igrali le še navzgor. V tretji igri je Tamari uspel prvi brejk in povedla je s 3:1. Trenutno naša najboljša igralka je potrdila brejk in povedla s 4:1. Te prednosti ni zapravila in prvi niz gladko dobila s 6:1.

Tudi drugi niz se je začel po notah Tamara Zidanšek. Naši igralki je prvi odvzem servisa uspel v tretji igri, nato pa še v peti in povedla je s 4:1. V šesti igri smo videli še en brejk, ki je uspel Avstralki, tako da je znižala zaostanek na 2:4. V naslednji igri je bil izid dvoboja 3:4, a Tami je imela še vedno servis prednosti. V osmi igri je Zidanškova prišla do igre na svoj servis in povedla s 5:3. V deseti igri je ohranila mirno kri, drugi niz dobila s 6:4 in Sloveniji priborila drugo in tudi zmagovalno točko.

Tamara Zidanšek je kljub težavam z ramo odigrala izvrsten dvoboj. Foto: Reuters

"Kajin dvoboj sem spremljala v naši garderobi. Ves čas sem navijala, se drla v računalnik. Vmes je zmanjkalo elektrike in smo bili malce v temi. Potem pa je prišel moj dvoboj. Nervoza je seveda bila prisotna. Imeli smo glasne navijače. Moraš biti zbran in osredotočen in meni je to uspelo. Njena igra mi ustreza, tako da sem se držala svojega načrta in ga tudi izpeljala. Res sem dobro servirala, glede na to, da nisem nič trenirala servisa. S forehandom sem res dobro igrala. To je bil načrt. Da igram na njen bekend. To ji ne ustreza. S tem mi je dala veliko priložnost, da potem sama končam točko. Tudi z volejem, ker sem ji ves čas stiskala z agresivno igro," je po veliki zmagi povedala Zidanškova.

"Vedele smo, da lahko dvoboj končamo po igrah posameznic. Danes se je vse končalo, kot smo si zamislili. Na začetku sem se malce lovila, nato pa sem ob dobrem vzdušju hitro našla ritem in dobro odigrala celoten dvoboj. Vemo, česa smo sposobni in kaj lahko pokažemo na igrišču. Danes nam je uspelo in gremo naprej. Ekipna tekmovanja so povsem drugačna. Takšnega vzdušja na turneji ni, ker tam igramo posamezno. Tukaj pa je lepo deliti te trenutke skupaj s soigralkami. Vsi pravijo, da smo obstranci, kar nam odgovarja. Naredili smo lep korak, a nas čaka še ena tekma. Še zdaleč ni konec. Mislim, da lahko s Kajo še presenetiva. Komaj čakam na naslednji dvoboj."

V igri dvojic je malo zmanjkalo za zmago, kjer sta za Slovenijo igrali Veronika Erjavec in Ela Nala Milić. Foto: Reuters

V dvojicah je malo zmanjkalo

V dvoboju novic sta priložnost dobili Veronika Erjavec in šele 17-letna Ela Nala Milić, ki je najmlajša igralka na zaključnem turnirju. Našima igralkama sta nasproti stali Avstralki Kimberly Birrell in Storm Hunter. Na koncu sta dvoboj po treh nizih dobili izkušenejši Avstralki, a vseeno sta se naši igralki zelo dobro borili in bili enakovredni nasprotnici.

V petek še proti Kazahstanu

Slovenija bo v petek igrala s Kazahstanom, za katerega nastopa najvišje uvrščena igralka na finalu BJK Jelena Ribakina, četrta igralka na svetu.

V skupini A igrajo Švica, Češka, ZDA, v skupini C so Španija, Kanada in Poljska, v skupini D pa Francija, Italija in Nemčija.

Lestvica skupine B

Skupina B Število dvobojev zmage porazi število zmag in porazov v dvobojih Slovenija 1 1 0 2 - 1 Avstralija 1 0 1 1 - 2 Kazahstan 0 0 0 0 - 0

Pravila za napredovanje v polfinale V polfinale se uvrsti najboljša ekipa iz vsake skupine, torej tista, ki zbere največ točk. Če imata dve državi v skupini enako število točk, odloča izid medsebojnega dvoboja. Če so vse tri države izenačene, o napredovanju odloča naslednji vrstni red: (a) če katerakoli ekipa ni igrala z drugima ekipama v svoji skupini, je izločena,

(b) najvišji odstotek dobljenih tekem,

(c) najvišji odstotek osvojenih nizov,

(d) najvišji odstotek dobljenih iger,

(e) uvrstitev ekipe na lestvici pokala Billie Jean King na ponedeljek v tednu, ko se igra zaključni turnir.

