Slovenija ostala v evroafriški skupini pokala BJK

Slovenija je imela danes v Vilniusu priložnost za vrnitev v svetovno skupino pokala BJK, vendar Kaja Juvan in Pia Lovrič nista bili kos sestrama Jorge. Juvan je po dveh urah in pol igre izgubila proti mlajši Matildi s 6:1, 3:6 in 5:7, Lovrič pa je morala prav tako po treh nizih priznati premoč Francisci, ki je bila boljša z 2:6, 6:3 in 6:3.

Slovenija, ki je v Litvi nastopila brez najvišjeuvrščenih igralk, Veronike Erjavec in Tamare Zidanšek, je tako končala tekmovanje za sezono 2025 in se bo naslednjič zbrala aprila 2026.

Slovenska izbrana vrsta, ki jo je letos zapustil dolgoletni kapetan Andrej Kraševec, je bila novembra 2023 v polfinalu zaključnega turnirja svetovne skupine Billie Jean King v Sevilli.

V 2024 je izgubila oba dvoboja, aprila na Slovaškem in novembra v Velenju z Nizozemsko, zmagi ta teden v skupinskem delu proti Litvi in Srbiji pa na koncu nista bili dovolj za vrnitev med 28 najboljših reprezentanc v svetovni skupini.

Pokal BJK, evroafriška skupina, razigravanje:



Slovenija : Portugalska 0:2



Kaja Juvan : Matilde Jorge 6:1, 3:6, 5:7

Pia Lovrič : Francisca Jorge 6:2, 3:6, 3:6

Kaja Juvan/Živa Falkner - Francisca Jorge/Matilde Jorge ni bilo odigrano