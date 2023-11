Nihče več noče igrati proti njim

Tamara Zidanšek Foto: Guliverimage K samozavesti sta v prvi vrsti pripomogli prepričljivi zmagi Kaje Juvan in Tamare Zidanšek v torek proti lanskim finalistkam tega tekmovanja Avstralkam. Obe sta tekmicama prepustili zgolj po pet iger. Ljubljančanka si je v sredo vzela premor in ni trenirala, Konjičanka pa je opravila lažji trening in nato stopila pred mikrofone slovenskih novinarjev v Sevilli. Povedala je, da je njena rama, ki ji je v zadnjem času povzročala precej težav, zdržala uvodni nastop.

"Uživamo v občutkih, ki ti jih da taka zmaga, od jutri naprej pa bo fokus usmerjen le na naslednje tekmice. Imamo prednost pred Kazahstankam, da imamo dni dni prosto, one pa bodo prvi dvoboj igrale šele jutri," je dejala 25-letna Zidanškova. "Zavedamo se, da je pred nami zelo pomembna tekma. Treba je odmisliti prvi dvoboj, ki je bil z moje strani izpeljan res odlično, zagotovo ena mojih najboljših teniških predstav v zadnjih letih, ter se mentalno in tekmovalno pripraviti na nov dan. V tenisu je treba vsak dvoboj odigrati maksimalno in dati vse od sebe."

Kaja Juvan Foto: Guliverimage Samozavest igralkam daje tudi kapetan Andrej Kraševec, ki ne odstopa od napovedih zgodovinskega uspeha. "Po hodnikih stadiona se že govori, da smo izjemno neugodna reprezentanca in da nihče noče igrati proti nam. Tukaj lahko naredimo še marsikaj in vztrajam, da imamo 51 odstotkov možnosti, da se uvrstimo v polfinale." S tem bi ta generacija igralk - v ekipi so še Veronika Erjavec, Nina Potočnik in Ela Nala Milić - presegla dosežek Katarine Srebotnik, Tine Pisnik, Maje Matevžič in Tine Križan, ki so leta 2003 igrale v četrtfinalu tega tekmovanja.

Pri Sloveniji večjih dilem ni. Prva bo ob 10. uri nastopila Kaja Juvan (104.) proti drugopostavljeni igralki Kazahstana, sledi dvoboj prvorangiranih, se pravi Tamare Zidanšek, nato pa še igra parov, za katero bo kapetan verjetno prijavil dvojico Zidanšek/Juvan.

Andrej Kraševec Foto: Guliverimage Kazahstan je na papirju močnejši kot Avstralija, saj ima najvišjeuvrščeno igralko na finalu pokala BJK, Jeleno Ribakino, četrto z lestvice WTA. Zraven so še Julija Putinceva (69.), Žibek Kulambajeva (515.), Aružan Sagandikova (751.) in Ana Danilina (814.). Slednja je najboljša igralka Kazahstana med dvojicami (56.).

Kapetan Kraševec natančno spremlja dogajanje v kazahstanskem taboru. "Tekmicam sledimo na medmrežju, vidimo jih v hotelu in na stadionu, hkrati pa imamo agencijo, ki nam pripravi analizo vsake igralke posebej. Govori se marsikaj, kdo bo igral in kdo ne, dejansko pa bomo postavo Kazahstana po pravilih Mednarodne teniške zveze videli šele eno uro pred dvobojem. Zato se nočemo ukvarjati z drugimi. Moramo se maksimalno pripraviti in verjeti, da se bo slovenska teniška pravljica nadaljevala."