Slovenija v naslednjo sezono z novim kapetanom

Slovenska ženska teniška reprezentanca bo prvič po treh letih naslednjo sezono znova pričakala v evroafriški skupini pokala Billie Jean King, kjer je sicer prej igrala vse od leta 2013. Po zgodovinskem nastopu v Sevilli 2023 in uvrstitvi med štiri najboljše ekipe na svetu Slovenija še ni zaigrala v polni postavi.

Slovenija je aprila 2022 v Antalyji v Turčiji napredovala v svetovno skupino pokala BJK. Nato je novembra istega leta v Velenju senzacionalno premagala Kitajsko, aprila ji je uspel skoraj čudežni preobrat v Kopru proti Romuniji in novembra 2023 je zaigrala na zaključnem turnirju najboljše dvanajsterice reprezentanc na svetu ter se prebila vse do polfinala. S tem je dosegla zgodovinski uspeh za slovenski tenis.

Z izjemo Kitajske, kjer je manjkala Tamara Zidanšek, je Slovenija vse dvoboje odigrala v najboljši igralski zasedbi, od uspeha v Sevilli pa se reprezentanca ni več zbrala v najmočnejši postavi. Posledica so bili porazi s Slovaško v Bratislavi, z Nizozemsko v Velenju in ta teden v Vilniusu po dveh zmagah v skupinskem delu neuspeh s Portugalsko v odločilni tekmi, ki bi Slovenijo vrnila med 28 najboljših ekip na svetu.

Ekipna tekmovanja v tenisu, ki slovi kot zelo individualni šport, so zahtevna za tekmovalce. Ta teden v Litvi ni bilo najvišjeuvrščenih Slovenk na lestvici WTA Veronike Erjavec in Tamare Zidanšek, saj sta obe v ospredje postavili osebne interese, se posvetili pripravam na peščeni del sezone, in dali košarico reprezentanci, ki se je borila na trdi podlagi v Vilniusu.

Razpis za mesto kapetana ženske reprezentance

Tea Starc verjame, da bo ženska reprezentanca čez eno leto znova nastopila v najmočnejši postavi. Foto: Aleš Fevžer Teniška zveza Slovenije (TZS) je do zdaj vedno zgledno skrbela za svoja dekleta. Poskrbela je za najboljše pogoje, za vse njihove potrebe in zahteve in tudi zdaj, ko je na čelo zveze namesto Andreja Slaparja prišel Damjan Kralj, nova direktorica TZS Tea Starc, ki je nasledila Gregorja Krušiča, pravi, da bo praksa ostala nespremenjena.

"Poslanstvo TZS je, da reprezentanci zagotovi najboljše pogoje za delo tako s strokovnega kot organizacijskega vidika, odločitev, ali bodo zastopale državo, pa je na strani igralk," je dejala Tea Starc.

Teniška zveza bo ta mesec objavila razpis za mesto kapetana ženske reprezentance, potem ko je po desetih letih odstopil Andrej Kraševec. Ker se Slovenija ni prebila v svetovno skupino, kjer bi naslednjo tekmo igrala novembra letos, ima TZS nekaj več časa, saj se bo reprezentanca znova zbrala šele aprila 2026.

"Glede na to, da se nam zdaj ne mudi, verjamem, da bomo s strokovnim svetom TZS in pogovori s tekmovalkami izbrali najboljšega kapetana za naše najboljše igralke in da bomo čez eno leto znova nastopili v najmočnejši postavi," je dodala Starc.