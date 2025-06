Tenis Slovenija in njen dolgoletni partner, družba Petrol, letos junija že drugo leto po vrsti izvajajo dobrodelno akcijo Teniški centi na Petrolu. Gre za projekt, ki bo potekal do 30. junija na vseh Petrolovih prodajnih mestih po Sloveniji in je namenjen podpori mladih teniških talentov, so danes sporočili iz nacionalne teniške organizacije.