Po zgodovinski zmagi: Nimamo takšnega luksuza

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska ženska teniška reprezentanca se je uvrstila v polfinale pokala BJK. Slovenija je danes v Sevilli sicer izgubila s Kazahstanom z 2:1, a se je vseeno uvrstila med zadnje štiri reprezentance. Najprej je Kaja Juvan premagala Anno Danilino. Tamara Zidanšek je dvoboj z Julijo Putincevo pri 1:1 predala, Kazahstanke pa so drugo točko dobile v igri dvojic. Slovenija bo jutri v polfinalu ob 10. uri igrala z Italijo.

Za Kazahstan po pričakovanjih ni zaigrala 4. igralka na svetu Jelena Ribakina, kar je močno olajšalo delo slovenski reprezentanci. Odsotnost Ribakine je pomenila, da je Kaja Juvan (104. WTA) igrala proti Anni Danilini, ki je na lestvici WTA šele na 814. mestu. Razlika v kakovosti je bila očitna od prve točke, Juvanova pa je zmagala s 6:1 in 6:0. Dvoboj je trajal vsega 50 minut, Juvanova pa je v drugem nizu oddala le pet točk.

"Lahko rečem, da igram soldino, še posebej, ker to ni moja najljubša podlaga." Foto: Reuters

Kaja Juvan: Pomembno je, da se borim za vsako točko

"Nekaj je vseeno bilo nervoze. Zavedala sem se, da lahko zmagam, da si želim zmagati, ampak se mi zdi, da sem vesela, da mi je uspelo zmagati tako mirno. Moja raven igre ni bila najboljša, ampak sem bila konstantna, še posebej, če se primerjam z njo. Proti koncu pa sem vseeno odigrala zelo dobro. Ona je naredila več napak. Po eni strani čutiš skoraj več pritiska, da ne smeš narediti napake. Morda se je zato tudi prikradla kakšna napaka več. Vseeno pa je bilo pomembno, da v določenih delih igre zdržim daljše izmenjave. Pomembno pa je bilo tudi, da sem bila napadalna, saj je igrala zelo počasi," je rekla Juvanova, ki je v dveh dvobojih oddala le šest iger.

"Lahko rečem, da igram soldino, še posebej, ker to ni moja najljubša podlaga. Žoga se tukaj odbija precej nizko. Po navadi se lahko na trdi podlagi tudi zadrsam, tukaj pa je to težko, saj je votlo. Po drugi strani pa sem zelo zadovoljna. Pomembno je, da se borim za vsako točko. Čutim podporo navijačev, podporo ekipe. Bolj kot karkoli pa sem zadovoljna, da smo Slovenci tu kot ekipa. Saj jaz tako vidim, da nobena od ekip ni povezana tako, kot je naša."

Tamara Zidanšek v družbi slovenskih navijačev Foto: Reuters

Drugi dvoboj sta odigrali Tamara Zidanšek (100. WTA) in Julija Putinceva (69. WTA). Tamara je začela odlično in dobila prvi niz s 6:2. Takrat je že postalo jasno, da bo to bolj ali manj zadostovalo za napredovanje v polfinale. Drugi niz se je končal s 6:2 za Putincevo, potem pa je Zidanškova dvoboj predala.

"Nimamo takšnega luksuza kot na primer Čehinje, ki imajo pet igralk med najboljšimi 50. Jutri moramo biti namreč pripravljeni in mislim, da smo ustrezno reagirali. Jutri moram biti stoodstotno pripravljena. Imela sem nekaj težav. Zakaj bi tvegali, če smo se predčasno uvrstili v polfinale. Res je bilo nekaj posebnega, da je za našo zmago zadostoval zgolj en niz. Je pa zaradi tega potem malce padel adrenalin. Potem je težje nadaljevati. Ampak smo se lepo poveselili. Ko sem dobila prvi niz, sem bila res vesela in ponosna. Zelo smo veseli, da nam je uspelo. Zadovoljna sem s svojo današnjo igro, igrala sem na visoki ravni. Proti njej je vedno zahtevno igrati, nič ti ne pokloni. Bilo je naporno, ampak sem vesela. Gre za zgodovinski uspeh. Zdaj sledi regeneracija in komaj čakam na jutrišnjo tekmo," je dejala Zidanškova.

Tamara Zidanšek in Andrej Kraševec Foto: Guliverimage

Kapetan vztraja pri svojih odstotkih

Svoje vtise pa je predstavil tudi kapetan Andrej Kraševec: "Vrhunsko. Za nič ne bi zamenjal. Danes smo naredili, kar smo morali. Bilo je kar malce čudno. A tak je sistem tekmovanja, da lahko v skupinskem delu kar sredi dvoboja slaviš napredovanje. Res je bil poseben trenutek. Že med tekmo sem imel solzne oči. Kaja je odigrala suvereno tekmo, odigrala je tako, kot je bilo treba. Tamara pa je prvi niz odigrala izjemno. Nisem je še videl igrati tako dobro. Po prvem nizu smo vedeli, da smo se uvrstili v polfinale. Potem je seveda malce popustila borbenost, a dobili smo, kar smo želeli. Jutri nas čaka nova tekma. Ne gremo z belo zastavo. Danes se bomo umirili in regenerirali. Še enkrat poudarjam, naše možnosti v odstotkih so 51 proti 49."

Preberite še: