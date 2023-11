Kaj je Đoković povedal po nespametnem dejanju? #video

Največji športniki, med njimi je tudi Novak Đoković, so velikokrat na očeh javnosti in spremlja se vsaka njihova poteza. Skrita ni ostala niti včerajšnja poteza, ko se je srbski zvezdnik znesel nad svojima loparjema in ju spremenil v trske. Glede na to, da Đokovića spremljajo številni mladi igralci, to zagotovo ni bilo primerno sporočilo. Tega se zaveda tudi sam.

Foto: Guliverimage

"Nekateri ljudje pravijo, da je to pragmatično, ker lahko sprostim vso napetost, ki jo držim v sebi in lahko nadaljujem. Morda je bilo tako tudi ta večer. Ampak nikogar ne spodbujam k temu, tudi samega sebe ne."

"Nisem zadovoljen. Zagotovo mi ni všeč, ker sem to naredil. To sem naredil in moram prevzeti odgovornost. Mislim, da sem v preteklosti to naredil in začel bolje igrati. Obstajajo različni načini, morda pametnejši, da se znebite frustracij zaradi lomljenja loparja," se je s pepelom posul eden najboljših teniških igralcev vseh časov.

Novak Đoković je v nedeljo zmagal prvi dvoboj proti Holgerju Runeju, s tem pa si je zagotovil, da bo letošnjo sezono končal na prvem mestu lestvice ATP.

