Več ali manj je jasno, da je ritem teniških turnirjev prenaporen ter da še tako dobri igralci popustijo fizičnim naporom in odpovedujejo ali predajajo dvoboje. V Madridu smo lahko videli, kako so dvoboj predali Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedjev in Jiri Lehečka. Za Sinnerja in Alcaraza je že jasno, da ju ne bomo videli na turnirju v Rimu, medtem ko je Medvedjev vendarle potrdil, da bo branil lansko lovoriko.

Ob vseh teh poškodbah so mnogi prepričani, da bodo morali v tenisu nekaj spremeniti, saj je ritem turnirjev prenaporen, brutalen. Na ta opozarjajo tudi igralke in igralci, Mnogi poudarjajo, da teniška sezona traja enajst mesecev ali še več, medtem ko so drugi športniki lahko nekaj mesecev brez tekmovanj in imajo čas za počitek in priprave. Že večkrat so mnogi igralci pozivali, da bi morale biti na turnirjih enotne žogice, ne da se te iz turnirja v turnir menjajo. Tudi zaradi tega se namreč dogajajo pogoste poškodbe igralk in igralcev. Pa bodo vodilni ljudje na položajih kdaj uslišali pozive?

Kaj pravi prva igralka sveta?

Iga Swiatek, prva igralka sveta, je povedala, da vrhunski tenis postaja vse zahtevnejši, saj je na turneji ATP in WTA vse večje število obveznih turnirjev. Verjetno zaradi tega po njenem mnenju prihaja do vse pogostejših poškodb.

"Mislim, da je šport na splošno bolj zahteven, ker igramo hitreje. Po drugi strani pa smo vse bolj osredotočeni, da izboljšamo svojo fizično pripravljenost. Vsi so močnejši, vsi se malo bolje gibljejo in prav tako je težje zmagovati dvoboje," je povedala Poljakinja, ki pa nima povsem jasnega odgovora, zakaj smo v Madridu med moškimi videli toliko poškodb in odpovedi.

"Težko primerjam turnejo ATP na pesku in trdi podlagi. Nisem strokovnjakinja, da bi lahko analizirala, zakaj imajo zdaj poškodbe. Morda je le naključje, da se je zgodilo v nekaj dnevih. Mislim, da turneja postaja vse zahtevnejša zaradi dolžine turnirjev in vseh obveznih pravil. Bomo videli, kaj bo prihodnost prinesla," je še povedala letošnja zmagovalka turnirja v Madridu.

Ob vsem tem se postavlja vprašanje, kako bomo letos videli na Roland Garrosu, najbolj prestižnem turnirju na pesku, ki sodi v kategorijo turnirjev za grand slam?

Rafa še ne ve, kaj bo v prihodnjih tednih

Rafael Nadal, kralj peska, kot ga tudi radi imenujejo, se počasi vrača na teniške turneje, potem ko je od letošnjega januarja odigral le dva turnirja. Še najboljšo formo je pokazal v Madridu, ko se je prebil do osmine finala. Vendar je za OP Francije jasno povedal, kakšni so njegovi načrti.

"Ne vem, kaj se bo zgodilo v prihodnji treh tednih. Še naprej se bom boril in delal stvari, za katere verjamem, da jih moram narediti, da bom lahko igral v Parizu. Če bom lahko igral, bom igral, če ne bom mogel, ne bom. Ne bom igral v Parizu, če bom v takšnem stanju, kot sem zdaj. Če bi bil Pariz danes, ne bi šel na igrišče. To je realnost. V Parizu bom igral le, če se bom počutil dovolj sposobnega, da lahko dobro tekmujem," je 24. aprila povedal nekdaj prvi igralec sveta, ki si želi dati priložnost, da še enkrat igra vrhunski tenis.

Redki si lahko to privoščijo

Novak Đoković, ki bo v Parizu branil lansko zmago, ima vse prej kot uspešno sezono. Srb letos še ni dobil turnirja, kar je zanj precej nenavadno. Sledila je zamenjava trenerja. Preskočil je turnir v Barceloni in Madridu, zdaj se bo vendarle preizkusil v Rimu. A takšen urnik si lahko le redkokdo privošči. Zagotovo pa je eden izmed njih Nole.

"So določene pozitivne stvari, vendar sem navajen na visoke standarde v smislu pričakovanj in rezultatov. Brez lovorike v primerjavi z zadnjimi 15 leti zagotovo ni dobra sezona," je na turnirju v Monte Carlu povedal 36-letni Beograjčan.

V Rimu ne bo igral, navijači razočarani

Jannik Sinner, trenutno eden najbolj vročih igralcev na turneji, je na žalost italijanskih navijačev odpovedal igranje v Rimu, potem ko ima težave s kolkom. In mladi Italijan je jasno povedal, da ne bo igral na pariškem pesku, če ne bo stoodstotno pripravljen.

Sinner je v Rimu sklical novinarsko konferenco, na kateri je med drugim povedal, da ne želi govoriti o podrobnostih svoje poškodbe. "Sprva smo mislili, da ni nič resnega, vendar so pregledi pokazali, da nekaj ni v redu. Ena stvar je jasna. Če se ne bom stoodstotno pozdravil, si bom vzel več časa, saj ne želim izgubiti treh let svoje kariere. Boli me, ker ne morem igrati, ampak najpomembnejše je, da se pozdravim," je povedal 22-letni Italijan, ki je letos zbral 28 zmag in le dva poraza.

Poškodbam se ne more izogniti niti Carlos Alcaraz, trenutno tretji igralec sveta. Zaradi poškodbe je moral izpustiti turnir v Monte Carlu in Barceloni, v Madridu pa se je poslovil v četrtfinalu. Na turnirju v Madridu je začutil bolečine v roki, po opravljenih pregledih so se odločil, da ne bo igral v Rimu. Kot je dejal, si želi igrati brez bolečin.

