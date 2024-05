Svoje ljubezni nista nikoli skrivala, nasprotno, v javnosti sta pogosto kazala naklonjenost drug drugemu in bila skoraj neločljiva. Skupaj sta se pojavljala tako na igriščih kot zunaj igrišč in drug drugega spodbujala. A že po enem letu romantične zveze je očitno prišel čas, ko sta se odločila, da odideta vsak svojo pot. To je bilo za marsikaterega ljubitelja tenisa veliko presenečenje.

Razhajata se kot prijatelja in med njima je še vedno veliko spoštovanja. Foto: Guliverimage

Razhajata se kot prijatelja

Po tehtnem premisleku in številnih lepih skupnih trenutkih, sta se odločila, da se sporazumno razideta. "Delila sva pot, polno ljubezni in učenja. In kot prijatelja z neizmernim spoštovanjem, sva se odločila, da nadaljujeva vsak svojo pot," je v uvodu na družbenih omrežjih zapisala španska teniška igralka.

"Hvaležna sva za podporo prijateljev, družine in vseh, ki so bili del najine zgodbe. V odhajanju v novo poglavje najinega življenja drug drugemu želiva le najbolje," je še zapisala nekdaj druga igralka sveta, ki se že nekaj časa ubada s poškodbami. Letos je 26-letna teniška igralka odigrala devet turnirjev, a se dlje kot do tretjega kroga na OP Avstralije ni prebila. To se ji pozna tudi na svetovni lestvici, kjer je trenutno 126. mestu.

Cicipas kaže dobro formo

Povsem drugače je pri Stefanosu Cicipasu, zdaj njenemu nekdanjemu partnerju. Grk je sredi aprila zmagal v turnirju serije masters v Monte Carlu. V Barceloni se je prebil do finala, tam je bil od njega boljši Stefanos Cicipas. Neprijetno presenečenje pa je doživel na turnirju v Madridu, ko se je poslovil že v drugem krogu.

Aww no more Paula and Stef. 😢 Well I hope they both find their special person some day. ❤️ pic.twitter.com/572B4kNuYa — LaWanda (@lawanda50) May 5, 2024

