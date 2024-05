Andrej Rubljev po preobratu osvojil Madrid

Ruski teniški igralec Andrej Rubljev je zmagovalec turnirja ATP Masters 1000 v Madridu. V finalu je po ogorčenem boju s 4:6, 7:5 in 7:5 ugnal Kanadčana Felixa Auger-Aliassima in si tako po Hongkongu januarja zagotovil svojo drugo letošnjo turnirsko zmago.

Osmi igralec sveta in sedmi nosilec je pred prihodom v špansko prestolnico izgubil štiri zaporedne dvoboje, a med turnirjem očitno našel pravo formo. Do finala je 26-letnik izgubil le en niz, v finalu pa kljub odličnemu odporu tekmeca prišel do svoje druge zmage na turnirjih serije 1000. Prvič je zmagal lani v Monte Carlu.

"Mislim, da je bil to neverjeten dvoboj, Felix si je prav tako zaslužil zmago. Skupaj sva prikazala odlično bitko, mislim, da je najpomembnejše, da so ljudje uživali. Na žalost pa v našem športu dveh zmagovalcev ne moremo imeti," je po finalu dejal Rubljev.

Auger-Aliassime je prišel do svojega prvega finala na turnirjih serije 1000, potem ko je njegov nasprotnik Jiri Lehečka zaradi poškodbe predal polfinale, brez boja pa je dobil tudi četrtfinale proti Italijanu Janniku Sinnerju.