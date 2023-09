"Saj nikamor nisem šel"

Peter Kauzer, slovenski kajakaš na divjih vodah, ta teden tekmuje na progi, kjer je imel ponesrečen olimpijski nastop in kjer je staknil hudo poškodbo. Kljub temu slovenski kajakaš pravi, da je ta proga zanj ena od najljubših. To je dokazal že na četrtkovih kvalifikacijah.

Svetovno prvenstvo v kajaku in kanuju na divjih vodah v Londonu je že v polnem teku. Dobro ga je začel tudi Peter Kauzer, eden najboljših kajakašev tega športa. Kauzer je imel v četrtek že kvalifikacije. Zasedel je 11. mesto in se brez težav uvrstil v sobotni polfinale.

Peter Kauzer je imel v prvem delu sezone zdravstvene težave. Foto: www.alesfevzer.com

Bilo je že hudo

Kauzer je očitno v pravem trenutku našel formo, potem ko mu v prvem delu sezone ni šlo vse po načrtih. Deloma so bile za to krive kazenske sekunde, deloma pa zdravstvene težave. Imel je namreč slabo krvno sliko. "Pravzaprav nisem zdržal niti do konca proge. Na vsaki tekmi me je na spodnjem delu proge začelo pobirati. Na podlagi tega pade koncentracija in v takšni konkurenci je v takšnem stanju težko priti zraven," nam je v pogovoru pred prvenstvom povedal Kauzer in nam zagotovil, da so zdravstvene težave zanj že preteklost.

"Po moje so se mi težave začele pojavljati na pripravah pred prvo tekmo svetovnega pokala. En teden smo bili v Londonu na pripravah in skoraj neposredno šli na svetovni pokal. Nič se nisem odpočil. Bilo je preveč vsega. Že na prvi tekmi v Augsburgu mi je bilo čudno, da se nisem mogel odpočiti. Po tekmi v Pragi sem se odločil, da grem takoj na pregled, saj nisem mogel normalno odpeljati do konca ene vožnje. Ugotovili smo, kaj je narobe," se težkih tednov spominja 40-letni vrhunski slovenski kajakaš.

Peter Kauzer je zmagal na zadnji tekmi svetovnega pokala pred svetovnim prvenstvom. Foto: Jure Lenarčič

Pri teh letih bi ga že marsikdo odpisal za favorita za najvišja mesta, a je na zadnji tekmi svetovnega pokala v Španiji pokazal, da še zdaleč ni tako. Hrastničan je na španski olimpijski progi iz leta 1992 dosegel 13. zmago na tekmah svetovnega pokala.

"To je bila potrditev, da sem na pravi poti. Prvi del sezone ni bil odraz moje kakovosti. Če sem iskren, sem bil malce presenečen nad zmago, sem pa sam sebi potrdil, da če odpeljem svojo vožnjo, da sem še vedno hiter. Lahko se kosam z najboljšimi oziroma z mlajšimi in to sem zdaj potrdil. Moj cilj je, da te vožnje in občutke prenesem v London in si tam borim še za eno medaljo."

"Vem, da še nisem vsega pokazal"

Ta zmaga je v kajakaškem svetu požela kar nekaj zanimanja, tudi med tujimi komentatorji. Eden izmed njih je ob zmagi legendarnega Slovenca dejal: "Peter Kauzer se je vrnil." In kaj je na ta komentar povedal naš sogovornik.

"Saj nikamor nisem šel (smeh, op. p.). Še zmeraj uživam v tem, kar delam. Motivacija je na vrhuncu. Kot sem že velikokrat povedal. Dokler me bo gnalo, do kam lahko grem … Vem, da še nisem vsega pokazal, in s takšnimi vožnjami in rezultati v predvem to dokazujem sam sebi in tudi drugim."

Foto: Nebojša Radović

Postaja vse bolj kruto

V svojih napovedih je bil vedno odkrit in tudi tokrat se počuti, da se lahko bori za najvišja mesta. Ob tem se zaveda, da danes v njegovi disciplini odločajo malenkosti in da si ne sme privoščiti niti najmanjše napake. Šport iz leta v leto postaja vse bolj krut. "Ali si v finalu, na stopničkah ali pa te sploh ni. Šport je iz leta v leto postaja bolj krut. Je pa na ta način bolj zanimiv."

Rad se vrača v London

Progo v Londonu že dobro pozna. Leta 2012 se mu je izmuznila olimpijska medalja, leta 2014 pa si je na tekmi svetovnega pokala izpahnil ramo. Moral je na operacijo, sezona pa je bila zanj izgubljena. Kljub temu mu je londonski center zelo všeč, pravzaprav se je tam vedno dobro počutil.

"Že od olimpijskih iger naprej so spreminjali konfiguracijo proge. Imeli so že nešteto kombinacij. Zadnjo spremembo, ki so jo naredili za svetovno prvenstvo, mi je zelo všeč in mi ustreza. Glavni deli so ostali isti in so jo še nekoliko izpopolnili. Komaj čakam tekme," nam je pred odhodom na najpomembnejšo tekmo sezone povedal Kauzer.