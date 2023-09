Pester konec tedna: zamudil je, a je šlo vse gladko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka Božič je pred dnevi prvič postal oče, zato je moral zapustiti prizorišče svetovnega prvenstva v Londonu. Kot je zapisal, je zamudil rojstvo sina, a je šlo vse gladko. Božiča prvo resnejše delo čaka v sredo, ko so na sporedu kvalifikacije. Z njim smo se pogovarjali pred odhodom na prvenstvo.

Zaradi bolečega kolena v čoln šele tri minute pred štartom

Primorski kanuist, ki že nekaj časa živi v Ljubljani, nam je pred odhodom na svetovno prvenstvo zaupal, da opravi veliko manj treningov kot sicer, saj je njegovo koleno v še bolj katastrofalnem stanju kot na začetku sezone. A s tem, da gre na tekmo, nima težav. Bolj ima težave s tem, kako se ogreti, da pride v čoln in se aktivira za samo tekmo.

"V čoln grem tri minute pred štartom in iz čolna takoj za ciljem. Vmes je adrenalin tako visok, da nič ne čutim," nam je zaupal slovenski kanuist, ki bo šel takoj po sezoni še enkrat na operacijo.

Foto: Nina Jelenc

Božič je kljub težavam s kolenom na svetovno prvenstvo prišel z lepo popotnico, saj je na zadnji tekmi svetovnega pokala v La seu d'Urgellu zasedel drugo mesto. Pred prvenstvom je priznal, da se počuti bolj samozavestno, a se zaveda, da bo tekma v Londonu povsem nova zgodba.

"Dobil sem potrditev, da dobro veslam. Sem tudi veliko bolj samozavesten kot v prvem delu sezone. V prvem delu sezone sem rezultat dosegel le na domači tekmi. Zdi se mi, da sem imel v Londonu dobre priprave. Dvakrat sem bil tam na pripravah in mislim, da sem dobro pripravljen.

Pomembna bo samozavest

Luka je na svetovnem prvenstvu v Londonu tekmoval že leta 2015, ko je v kanuju enosedu zasedel 18. mesto, pozneje pa je bil na tej progi na tekmi svetovnega pokala četrti. Proga tam mu ustreza in je med njegovimi ljubšimi za trening.

"Res je, da tam še nisem imel najboljše tekme v karieri, ampak s Sašem (Taljatom, op. p.) sva bila v kanuju dvosedu že na stopničkah, v kanuju pa mi je malo zmanjkalo. Predvsem mislim, da bosta najpomembnejši stvari samozavest ter to, da bom na začetku tekmovanja spočit in aktiviran za doseganje takšnih rezultatov."

Luka Božič je na zadnji tekmi svetovnega pokala pred SP zasedel drugo mesto. Foto: Inaki Gomez

V mislih je medalja

Pretekle tekme so podlaga za njegova pričakovanja. "Vedno imam v mislih tudi doseganje medalj, v tem primeru tudi na olimpijskih igrah. Če si želim vse to doseči, se moram osredotočiti nase in na svojo vožnjo. Poslušati moram samega sebe, da bom prišel na tekmo v najboljši formi," je povedal Božič, ki ga danes čakajo kvalifikacije.

Preberite še: