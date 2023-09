V kvalifikacijah neuspešna le Eva Alina Hočevar

Že po prvi vožnji so se v polfinale uvrstili vsi trije kanuisti. Benjamin Savšek, olimpijski prvak, je brez dotika zasedel sedmo mesto, Luka Božič je bil na progi približno tako hiter kot njegov starejši kolega, en dotik pa ga je pahnil na 17. mesto, Žiga Lin Hočevar je bil brez kazenskih sekund dve mesti slabši.

"Pogoji so zahtevni, vratca se precej premikajo. Vesel sem, da sem odpeljal tekočo vožnjo, da sem se uvrstil v polfinale. Zaradi vetrovnih razmer sem se odločil, da bom odpeljal kontrolirano, varno vožnjo, da mi ne odpihne kakšnih vratc. Zadovoljen sem, a na naslednji tekmi bo treba še pognati," je dejal Savšek.

"Moral sem garati vse do cilja. Strah je bil prisoten zaradi vremenskih razmer. Skozi celo progo imaš lahko veliko vetra in nikoli ne veš, kdaj te bo zadel količek. Dejstvo je, da moraš biti hiter, da se že po prvi vožnji uvrstiš dalje. Današnji dan je pokazal vse te pasti, kljub temu pa je bila priprava na tekmo odlično opravljena. Občutki v čolnu so zelo dobri, dobro se počutim, sedaj je treba to le še sestaviti v solidno vožnjo v polfinalu, da se uvrstim naprej," pa je povedal Božič, ki je pred dnevi postal oče.

Evi Alini Hočevar se je polfinalni nastop izmuznil za vsega za tri desetinke sekunde. Foto: Nebojša Radović

Z 20. časom se je po prvi vožnji v polfinale uvrstila tudi Lea Novak, Alja Kozorog in Hočevar pa sta morali na popravni izpit. Kozorog ga je uspešno opravila, zabeležila je tretji čas, Hočevar pa je bila 11.

Pri fantih je bil v kvalifikacijah najboljši Španec Miquel Trave pred Italijanom Raffaelom Ivaldijem in Francozom Nicolasom Gestinom, pri dekletih pa je bila prva Nemka Andrea Herzog, druga Britanka Mallory Franklin, tretja pa Brazilka Ana Satila. V drugo vožnjo je morala zvezdnica Jessica Fox, ki pa je bila nato na popravnem izpitu druga.

V četrtek bodo imeli na prvenstvu kvalifikacije še kajakaši.

