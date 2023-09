Savšek v Lee Valleyu poplačal stare račune s progo

V Gostilni Košir v Tacnu so danes pripravili sprejem za svetovnega prvaka v slalomu na divjih vodah iz Londona Benjamina Savška, kot tudi za bronasto Evo Terčelj ter žensko ekipo, ki so jo sestavljale Eva Alina Hočevar, Alja Kozorog in Lea Novak. Kot je na sprejemu povedal Savšek, so bili računi na progi v Lee Valleyu letos poplačani.

Slovenski kanuist Benjamin Savšek je v Lee Valleyu pri Londonu še drugič v karieri postal svetovni prvak. Prvič je naslov osvojil leta 2017 v Pauju.

Olimpijski prvak iz Tokia je bil najboljši že v polfinalu, v finalu pa je zanesljivo premagal vse tekmece. Francoza Nicolasa Gestina je ugnal za sekundo in 18 stotink.

"Računi na tej progi so bili poplačani"

"Bile so velike emocije. To je res lep dosežek. Bilo je težko, zahtevna proga, osredotočil sem se na svoj nastop in računi na tej progi so bili poplačani. Vse za nazaj, za tiste štiri stotinke, ki so mi zmanjkale 2015, pa za olimpijske igre 2012, kjer sem bil še premlad, da bi se uspel soočati s takim pritiskom na igrah. Z leti je prišla ta izkušenost in zdaj znam nekako prenašati te velike pritiske in se boriti na progi," je danes pred svoji zvestimi navijači v Tacnu povedal Savšek.

Ta še naprej dokazuje, da je specialist za največje tekme. Skupno ima s svetovnih prvenstev pet kolajn, v Londonu je bil leta 2015 že drugi. To pa je bila že njegova sedma zmaga na največjih tekmovanjih, poleg olimpijskega ima še štiri naslove evropskega prvaka.

"Takšnih sprejemov se ne naveličaš, tako da imam cilje kaj doseči tudi za naprej. Sicer ni nikoli lahko, so vzponi in padci v športni karieri, to spada zraven, ampak poskušam iti optimistično v naslednje nastope. Čez 14 dni nas že čaka finale svetovnega pokala, katerega še nisem osvojil, tako da je želja to enkrat doseči in upam, da mi tudi uspe," je še dodal 36-letnik. Ob tem se je zahvalil vsem dolgoletnim podpornikom, ki ga podpirajo na športni poti.

Tudi Eva Terčelj z medaljo okoli vratu

A Savšek ni bil edini deležen današnjega sprejema. Iz Londona se je z medaljo okrog vratu vrnila tudi Eva Terčelj. Ta je sicer v slalomu izpadla že po kvalifikacijah, je pa v kajakaškem krosu zacelila rane z bronasto medaljo. To je bila tudi prva slovenska medalja v krosu na SP.

"Po ponesrečenem nastopu v slalomu se je bilo na začetku kar težko zbrati, ampak ta dva dneva premora sta res prišla prav, da sem nabrala moči in zelo neobremenjena startala kajakaški kros. Iz kroga v krog sem se vedno bolj znašla, zelo dobro sem funkcionirala taktično, sigurno je bilo potrebno tudi malo sreče, ampak super se mi je izšlo in super sem oddelala celotno tekmo," je povedala Terčelj.

Bronaste kanuistke

Prvo medaljo na letošnjem SP pa je Sloveniji priveslala ekipa kanuistk v sestavi Hočevar, Kozorog in Novak, ki so bile prav tako bronaste.

"Bile smo zelo vesele, ko smo prišle v celico. Vedele smo, da smo dale vse od sebe, da smo imele skoraj čisto vožnjo in da je bila ta brez večje napake. Ko voziš v moštveni vožnji, čutiš, kdaj gre in kdaj se križanja lepo izvedejo ter kdaj se zgodi, da nekaj ni šlo po planu. Bil je sijajen občutek, še posebej potem, ko smo lansko leto zgrešile medaljo za manj kot sekundo in je bilo kar boleče biti na četrtem mestu. Letos so bile stotinke na naši strani in bile smo zelo zadovoljne," pa je dejala Hočevar.

Preberite še: