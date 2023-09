Štirje kajakaši uspešni, obe Evi pa v solzah

Na olimpijski progi v predmestju Londona poteka letošnje svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. V četrtkovih kvalifikacijah so bili uspešni vsi trije slovenski kajakaši Peter Kauzer, Žiga Lin Hočevar in Martin Srabotnik, med kajakašicami pa samo Ajda Novak. Tekmovanje pa sta končali Eva Terčelj in Eva Alina Hočevar.

Po uspešnih sredinih kvalifikacijah za slovenske kanuistke in kanuiste je v četrtek v Londonu prišel čas še za kvalifikacije kajakašic in kajakašev, kjer pa ni šlo vse po načrtu slovenske reprezentance. V dopoldanskem delu, ko sta bili na sporedu prvi kvalifikacijski vožnji kajakašic in kajakašev, so svojo nalogo opravili kajakašica Ajda Novak ter kajakaša Peter Kauzer in Žiga Lin Hočevar, medtem ko so morali Eva Terčelj, Eva Alina Hočevar in Martin Srabotnik na progo še v drugo.

Ajda Novak Foto: Nina Jelenc Prve so se v kvalifikacije podale kajakašice. Na tekmi, ki je prinesla veliko živčnosti, saj svetovno prvenstvo prinaša tudi tako želene olimpijske kvote, je izmed Slovenk s progo najbolje opravila Ajda Novak, ki si je polfinale priveslala z 18. časom kvalifikacij. Ljubljančanka je s progo opravila brez dotikov. "Če sem iskrena, sem imela precej treme. Proga je preprosta, zato sem vedela, da bo vsaka napaka stala še več. Osredotočila sem se nase, čeprav mi čoln od začetka ni stekel. Vztrajala sem, občutki niso bili najboljši, ampak led je prebit. V soboto upam, da najdem še tiste dobre občutke. Ko si enkrat v polfinalu, je naslednji cilj priti v finale. Osredotočila se bom na svojo vožnjo. Vem, da lahko pridem v finale, če se mi uspe zbrati in če najdem še te občutke, ki so mi danes malo manjkali."

Eva Terčelj Foto: Nina Jelenc V solzah sta tekmovanje končali Eva Terčelj in Eva Alina Hočevar. Obema se je zalomilo v obeh kvalifikacijskih vožnjah, tako da sta ostali brez naslednje faze tekmovanja. Še posebej boleč razplet tekme je bil za Evo Terčelj, svetovno prvakinjo iz leta 2019, ki je bila v drugi vožnji enajsta ter tako le za eno mesto in vsega osem desetink ostala brez polfinala in možnosti za boje za olimpijsko kvoto na tem prvenstvu. V obeh nastopih je bil usoden dotik na protitočnih vratih. Na drugi strani je Eva Alina Hočevar v prvi vožnji napredovanje zgrešila za šest desetink, imela je dotik, ki ji je prinesel dve kazenski sekundi, v drugi vožnji pa je imela 17. rezultat.

Martin Srabotnik Foto: Nina Jelenc Tehnične težave in uničen kabel časomerilne službe so bili razlog, da je zadnjih 12 kajakašev štartalo z desetminutno zamudo, med njimi sta bila tudi Martin Srabotnik in Peter Kauzer. Najizkušenejšega člana slovenske reprezentance Kauzerja to ni vrglo iz tira. Z zanesljivo vožnjo in enajstim mestom se je brez težav uvrstil v sobotni polfinale. "Zadovoljen sem. Na štart sem čakal dodatnih deset minut, saj je prišlo do okvare kablov timinga. Na kvalifikacije sem se dobro pripravil. Vedel sem, da moram odpeljati normalno vožnjo, brez napak, kar sem tudi naredil. Vso vožnjo od starta do cilja sem nadzoroval, nisem preveč poganjal, da sem prihranil nekaj energije. Prva stopnica je opravljena, sedaj pa se moram spočiti in čim boljše pripraviti na soboto," je povedal Kauzer in dodal: "Ta proga mi je zelo všeč, je pa tudi zelo fizična. Če nimaš pravega ritma zaveslajev, timinga, porivanja prek rolic, hitro izgubiš veliko moči, ko se ti čoln enkrat ustavi. Skozi progo moraš najti pravo ravnotežje med hitrostjo in umirjenostjo, kar je meni danes uspelo. Rezerv je še dovolj, pomembno je, da se dobro počutim in da sem odpeljal, kakor sem si zastavil."

V petek se prvenstvo v Lee Valleyju na obrobju Londona nadaljuje s polfinalnimi in finalnimi tekmami kanuistk in kanuistov. Nastopili bodo Lea Novak, Alja Kozorog, Benjamin Savšek, Luka Božič in Žiga Lin Hočevar, ki se ne bodo potegovali le za čim višja mesta na svetovnem prvenstvu, temveč tudi za olimpijske kvote.