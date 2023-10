Še vedno povsem razdejan objekt: poskusili bodo narediti vse #foto

Kako je trenutno videti kajakaška proga v Tacnu? Foto: Ana Kovač

Andrej Jelenc je že dolga leta v vodstvu Kajakaške zveze Slovenije. V svojem dolgoletnem delovanju je doživel že marsikaj, a letos jih na zvezi čakajo posebni izzivi. Še zelo svež je spomin, ko je med poplavami veliko škodo utrpela tacenska proga. Ta je namreč glavni poligon za treninge naših najboljših tekmovalk in tekmovalcev. Takoj po poplavah so na zvezi organizirali obsežno delovno akcijo. S pridnimi rokami, pomagali so tudi vsi najboljši tekmovalci, so očistili vso razdejanje, ki ga je naredila rekordno visoka Sava. S svojo iznajdljivostjo so že nekaj dni zatem postavili provizorično progo, ki pa je vse prej kot dovolj za treninge tekmovalcev na najvišji ravni. Časa pa praktično ni več, saj bodo tekmovalke in tekmovalci začeli priprave na zelo pomembno, olimpijsko sezono. Z Andrejem Jelencem smo se pogovarjali o sanaciji proge, o že znanih olimpijskih kandidatih in nenazadnje tudi o novi olimpijski disciplini – kajak kros –, za katero je po besedah našega sogovornika vse večje medijsko zanimanje. V olimpijsko ekipo so se že uvrstili Peter Kauzer med kajakaši, Eva Terčelj med kajakašicami in Eva Alina Hočevar med kanuistkami. Zelo tesen pa bo še dvoboj med kanuistoma Luko Božičem in Benjaminom Savškom. Z Andrejem Jelencem smo se pogovarjali o sanaciji proge, o že znanih olimpijskih kandidatih in nenazadnje tudi o novi olimpijski disciplini – kajak kros –, za katero je po besedah našega sogovornika vse večje medijsko zanimanje. V olimpijsko ekipo so se že uvrstilimed kajakaši,med kajakašicami inmed kanuistkami. Zelo tesen pa bo še dvoboj med kanuistomain

Večina slovenskih kandidatov za olimpijske igre v Parizu je že znanih. Vas je to kaj presenetilo?

Ne bom rekel, da me je presenetilo, ker se je že skozi sezono videlo, kateri tekmovalci tekmujejo na visoki ravni. Zagotovo sta Luka (Božič, op. p.) in Beni (Savšek, op. p.) v tem trenutku prvi in drugi kanuist na svetu. Tudi Peter Kauzer je kazal dobre predstave pred svetovnim prvenstvom, ko je zmagal na tekmi svetovnega pokala. Od kajakašev je bil on edini, ki je pokazal neko dobro raven. Pri dekletih pa je v kajaku Eva Terčelj tista, pri kateri lahko zadnja leta računamo na dobre rezultate. Načeloma ni bilo nekih neznank, razen pri kanuju pri ženskah. Torej katera od punc bi bila tista, ki bi lahko prinesla kvoto. Eva Alina Hočevar je s šestim mestom na evropskih igrah letvico postavila dovolj visoko, da smo lahko računali na to, da bomo ob morebitnem slabšem nastopu na svetovnem prvenstvu še v igri.

Peter Kauzer se je uvrstil že na svoje pete olimpijske igre. Foto: Jure Lenarčič Že dolga leta ste v tem športu, sistemov za izbor olimpijske reprezentance je bilo kar nekaj. Se vam osebno zdi bolje, da so kandidati znani že toliko prej in da se lahko v miru pripravljajo na olimpijske igre?

Noben sistem ne zagotavlja uspeha na olimpijskih igrah. Mi smo imeli že različne sisteme, prav tako tuje ekipe. In noben se ni pokazal kot pravi, da bi zagotavljal uspeh na olimpijskih igrah. Na koncu je to izbira posameznih zvez, ki skrbijo za te odločitve. Predvsem mislim, da je pomembno, da je sistem jasen vnaprej. Torej da tekmovalci in trenerji vedo, kakšen je sistem, in se skozi ta sistem poskušajo kvalificirati na same igre.

Kar se tiče same priprave na nastop, je verjetno pri tekmovalcih, ki so vrhunski in imajo za seboj veliko število močnih tekem, zagotovo dobro, da so že leto prej nekako mirni. Da je olimpijska sezona tista, v kateri se bodo lahko v miru pripravili na en cilj, temu pa podredijo vse. Morda se lahko zgodi pri nekaterih mlajših, da jih en sam cilj zavede in je celo moteč. Od tekmovalca do tekmovalca je odvisno, skozi kakšen sistem se uvršča in na kakšen način se pripravlja na same igre.

Andrej Jelenc pravi, da so pred njimi veliki izzivi. Foto: www.alesfevzer.com

Priprave za olimpijsko sezono so zelo pomembne. Vemo, kaj se je v času poplav zgodilo v Tacnu in kakšno je trenutno stanje tacenske proge. Kaj to pomeni za naše tekmovalce in za njihove treninge?

Za nas je velik izziv, kako čim prej urediti pogoje za trening. Imamo omejitve, ker še vedno poteka adaptacija elektrarne Brod. Do začetka novembra še ne bodo spustili vode v kanal, kjer v tem obdobju poteka večina treningov. Omejeni smo tudi s samo sanacijo tekmovalne proge oziroma proge na divji vodi.

Pogoji so takšni, da je na sami progi še vedno toliko vode, da ne moremo s primerno mehanizacijo priti na levo stran proge, da bi lahko počistili ves prod, ki ga je nanesla voda. Prav tako moramo na novo postaviti stebre za postavitev proge za trening in tudi tekmovanja. V tem trenutku imamo rešitev, da imamo na progi deset ali petnajst plastičnih vrat, na katerih se lahko trenira. Ampak to je daleč od tega, da je dovolj za optimalen trening. Bomo pa takoj, ko bo to mogoče, pristopili k ureditvi sistema proge na sami divji vodi. Jaz računam na to, da bomo konec novembra dejansko tekmovalcem tudi na sami progi omogočili normalne pogoje za vadbo. Seveda pa ni vse odvisno od nas, saj se lahko v tem obdobju spet dvigne raven Save in tako zavleče stvari.

Proga v Tacnu potrebuje temeljito prenovo. Foto: Ana Kovač

Naslednje leto vas čaka organizacija evropskega prvenstva, kajne?

Da, prihodnje leto od 15. do 19. maja nas čaka evropsko prvenstvo in moramo sanirati še veliko stvari, da bomo lahko vzpostavili neke osnovne pogoje. Torej da ob vzpostavitvi montažnih objektov vzpostavimo neke minimalne pogoje, da izvedemo evropsko prvenstvo po nekih standardih, ki jih evropska kajakaška zveza zahteva. To so izzivi, ki nas čakajo nekaj mesecev pozneje. Na dolgi rok pa nas čaka sanacija celega kajakaškega centra, kjer smo se takoj po poplavah resno lotili priprav na to. Tik pred koncem je izdelava idejnega projekta za nov kajakaški center. Upam, da bomo v oktobru imeli stvari urejene in da bomo vse skupaj lahko predstavili županu in ministru. Torej da vsem pristojnim predstavimo naš pogled na izgradnjo novega kajakaškega centra in upamo na posluh ter da bomo v naslednjih letih prišli do nekega primerljivega centra, kot so v tujini.

Ali obstaja bojazen, da aktualni olimpijski prvak Benjamin Savšek, kajakaš Peter Kauzer in vsi ostali ne bodo mogli trenirati tako, kot bi si želeli oziroma kot se spodobi za vrhunske športnike?

Jaz računam na to, da če komu, potem bomo pogoje zagotovili športnikom, ki se bodo pripravljali na olimpijske igre. To bo zagotovo naša prioriteta. S tem bo zagotovo povezana ureditev same proge v Tacnu, da bodo lahko trenirali doma. Znano je, da po novem letu vsi odhajajo na treninge v toplejše kraje. Januarja in februarja naši najboljši ne trenirajo doma. Za nas je pomembno, da bodo novembra in decembra lahko trenirali doma in da bodo imeli ustrezne pogoje za trening v Tacnu, ko se vrnejo s priprav. Seveda pa jim bomo omogočili trening tudi na sami olimpijski progi.

Benjamin Savšek je aktualni svetovni in olimpijski prvak. Foto: Nina Jelenc Če se malo ozreva v prihodnost. Peter Kauzer je star 40 let, Benjamin Savšek in Luka Božič tudi sodita med izkušene tekmovalce. Ali prihajajo zadaj tekmovalci, ki bi jih lahko nadomestili?

Moramo pogledati v mlajše kategorije. Tukaj sta mlada Žiga Lin Hočevar in Nejc Polenčič, ki sta letos osvojila medalji na mladinskem in svetovnem prvenstvu mlajših članov. Prav tako moram omeniti Najo Pintarič in Leo Novak. Obe sta nosilki medalj na prvenstvu mlajših kategorij. Ne smemo pozabiti Eve Aline Hočevar, ki prihaja blizu najboljšim, tudi Alja Kozorog zna zelo dobro tekmovati.

Zagotovo imamo nekaj tekmovalcev, ki so že zdaj osvajali medalje. Zavedamo se, da položaj ni rožnat in da moramo poskrbeti za nek sistem dela za tiste tekmovalce, od katerih že nekaj let pričakujemo, da bodo naredili preboj v članski konkurenci. Poskušali jim bomo zagotoviti nek strokovni kader in pogoje za trening, da bi vsaj nekdo od teh tekmovalcev naredil ta preskok in bil po odhodu tistih, ki ta trenutek posegajo po medaljah, vsaj v igri za vrhunske tekmovalce. Jaz upam, da Beni in Luka še nista rekla zadnje besede in da Pariz ni njuna zadnja postojanka, medtem ko je verjetno pri Petru Kauzerju in Evi Terčelj položaj nekoliko drugačen. Oba bosta verjetno po olimpijski sezoni razmišljala, kako naprej. Je pa Peter Kauzer dokazal, da je kljub 40 letom možno biti vrhunski. Seveda, treba je delati in imeti nek pozitiven pristop.

Eva Terčelj je na letošnjem svetovnem prvenstvu v kajak krosu osvojila bron. Foto: Ana Kovač

Kako gledate na kajak kros, ki je nova olimpijska disciplina?

Eva Terčelj je že pokazala, da je za marsikaterega tekmovalca iz slaloma kajak kros še tista dodatna disciplina, na katero lahko stavi. Torej če se v slalomu vse ne sestavi, da je kajak kros še druga možnost. Torej da je mogoče preklapljati med obema disciplinama. To je na svetovnem prvenstvo pokazal britanski tekmovalec Joe Clark, ki je bil svetovni prvak tako v kajaku kot tudi krosu. Tistim, ki jim je kajak kros blizu, bodo poskušali narediti dober rezultat v obeh disciplinah. Prepričan sem, da če kdo, je Eva Terčelj ena tistih tekmovalk, ki bo šla v to. Pri fantih imamo Tineta Kanclerja in Vida Kudra Marušiča, ki sta v kajak krosu v tem trenutku najbolj konkurenčna. Trenutno sta precej nestabilna, tako da imata še precej rezerve pri samem treningu. Treba bo nameniti nekaj več pozornosti specialni vadbi. Vidimo, da so ti najboljši tekmovalci v določenih elementih korak pred ostalimi. Rezerve je še veliko, ampak bodo morali trenerji in tekmovalci v to vložiti še več energije.

