Slovenski kajakaši in kanuisti na OI 2024 v vseh kategorijah

Slovenski kajakaši in kanuisti v slalomu na divjih vodah bodo na olimpijskih igrah leta 2024 v Parizu nastopili v vseh kategorijah. Mednarodna kajakaška zveza (ICF) je namreč tudi uradno objavila seznam držav, ki so si na svetovnem prvenstvu v Londonu priborile olimpijske kvote, razdeljene pa so tudi že dodatne evropske kontinentalne kvote.

Za evropske kvalifikacije so namreč štele uvrstitve na junijskih evropskih igrah v Krakovu.

Slovenska reprezentanca se je s septembrskega svetovnega prvenstva v Londonu vrnila z naslovom svetovnega prvaka Benjamina Savška ter bronoma Eve Terčelj v kajakaškem krosu in ekipe kanuistk, prav tako pomembno pa je bilo tudi, da je Slovenija osvojila olimpijske kvote v vseh disciplinah.

Neuradno se je to vedelo že po zaključku svetovnega prvenstva, sedaj pa je ICF to sporočila tudi uradno. Slovenija je ena izmed peščice držav, ki so si zagotovile olimpijsko vozovnico v vseh štirih kategorijah, to so še predstavniki Češke, Španije, Francije, Velike Britanije, Italije in Slovaške, medtem ko je Nemčija po polomu v Londonu, kjer ni osvojila niti ene kolajne, ostala brez kvote tudi v moškem kajaku, kjer Nemci v zgodovini olimpijskih iger med kajakaši kolajne niso osvojili le v Riu de Janeiru.

V kanuju je Sloveniji kvoto priboril svetovni in olimpijski prvak Benjamin Savšek, za pot v Francijo pa bo še napet dvoboj z Luko Božičem. Slovenska kanuista sta trenutno najboljša na svetu, saj na svetovni jakostni lestvici zasedata prvo in drugo mesto, žal pa olimpijska pravila dovoljujejo nastop le po enega tekmovalca v kategoriji iz posamezne države. Ime potnika na OI bo znano po zaključku internih olimpijskih izbirnih tekem prihodnjo pomlad.

Med kajakaši je kvoto Sloveniji priveslal Peter Kauzer, ki je po internih pravilih slovenske zveze že zadostil kriterijem za uvrstitev v olimpijsko ekipo, saj nihče od slovenskih kajakašev v letošnjem letu ni dosegel rezultatov, ki bi jim omogočili boj za olimpijsko vozovnico.

Podobno je med kajakašicami, kjer je prav tako že znano, da bo Slovenijo zastopala Eva Terčelj, v ženskem kanuju pa bo pod petimi krogi tekmovala Eva Alina Hočevar. Slednja je Sloveniji priborila kvoto na evropskih igrah v Krakovu, saj je Slovenija v Londonu zaostala za dvanajstimi državami, ki so si priborile kvoto, je pa bila najvišje uvrščena država na evropskih igrah, ki kvote ni dobila na svetovnem prvenstvu.

Evropa je trenutno edina celina, ki je že izvedla kontinentalne kvalifikacije. Azijske bodo potekale konec tega meseca v Tokiu, oceanijske bodo januarja v Avstraliji, vseameriške pa marca v Riu de Janeiru.

Posebne kvalifikacije v kajakaškem krosu pa sledijo junija prihodnje leto in bodo potekale v Pragi. Tam si bodo mesto v kajakaškem krosu zagotovili po trije kajakaši in kajakašice, vendar pa tekmovalke in tekmovalci, ki so osvojili kvote v slalomu, ne bodo mogli osvojiti kvot še v krosu.

