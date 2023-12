Spet je moral pod nož: Bolje je, da se malo umirim

Luka Božič, najboljši kanuist v tej sezoni, nam je pred časom v Tacnu razkril, da je moral še enkrat na operacijo. In kaj to pomeni za priprave na olimpijske igre v Parizu, potem ko slovenska reprezentanca v kanuju še nima končnega potnika na tekmovanje petih krogov?

Luka Božič je priprave na novo sezono začel že nekaj tednov nazaj, ampak te so bile v začetku v obliki rehabilitacije. Primorski kanuist ima namreč že nekaj časa zaradi kolena težave s klečanjem v čolnu. Po končani letošnji sezoni še ni bil povsem prepričan, ali bo moral še enkrat na operacijo, a se je na koncu vendarle odločil, da gre še enkrat na operacijsko mizo.

Luka Božič je letos zmagal v skupnem seštevku svetovnega pokala. Foto: Jure Lenarčič

"Glede na to, v kakšnem stanju je koleno dva tedna po operaciji, ne vidim težav, da se bodo priprave – v bistvu samo veslanje – zamaknile za kakšen mesec in pol. V fitnesu lahko delam vse normalno," nam je uvodoma povedal Božič. Letos na priprave ne bo odšel v tople kraje, kot sta se odločila Peter Kauzer in Benjamin Savšek.

"Lani sem šel za dva tedna v Združene arabske emirate, nato sem šel še v Pau. Po zadnji operaciji moram videti, kako se bo koleno odzvalo, ker december bo šel hitro mimo. Januarja bi potem že moral iti v ZAE. Sam na priprave računam v februarju. Takrat mislim, da bom šel za dlje časa v Pau. To bom združil s pripravami v Parizu, ki jih imam namen narediti v začetku marca. Tam se dobro počutim in mislim, da so pogoji tam odlični. Je nekaj stopinj manj, ampak sem pripravljen na to."

Izkušenj in treningov ima že dovolj, zato ostaja miren. Foto: Jure Lenarčič

Naloga bo vse prej kot lahka

Luka, ki je med drugim pred kratkim prvič postal oče, se je z letošnjimi izjemnimi rezultati že kvalificiral v slovensko reprezentanco. Zato bo vrhunsko formo iskal šele za evropsko prvenstvo v Tacnu, ki bo na sporedu sredi maja. Njegova prva in glavna naloga je, da si poskuša zagotoviti mesto za olimpijske igre v Parizu.

Naloga pa bo vse prej kot lahka, saj bo njegov glavni nasprotnik Benjamin Savšek, aktualni olimpijski prvak iz Tokia. V kanuju na divjih vodah lahko nastopi le en tekmovalec na državo. Božič je prepričan, da zaradi vnovične operacije kolena priprava na pomembno sezono ne bo trpela.

"Mislim, da mi po toliko letih treninga ta mesec in pol ne bo predstavljal težav. Zdi se mi, da je celo bolje, da se malo umirim. In res je tudi, da smo imeli letos sezono dobre tri tedne daljšo kot sicer. Po navadi smo v pogonu do sredine ali konca septembra, zdaj pa smo tekmovali še oktobra. Letos smo res veliko veslali po divji vodi, tako da ne vidim težav," je še za konec povedal 32-letni kanuist, ki je že od nekdaj znan kot zelo marljiv športnik.

