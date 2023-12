Ob pogledu na znamenito kajakaško progo v Tacnu so spomini na avgustovske poplave še toliko bolj živi. Na Kajakaški zvezi Slovenije so glede prenove aktivni več čas in se zavzemajo, da bi športni objekt uredili do te mere, da bodo prihodnje leto lahko brez težav izvedli evropsko prvenstvo. In kakšno je trenutno stanje v Tacnu?

Naši najboljši tekmovalci (Peter Kauzer, Eva Terčelj, Benjamin Savšek, Eva Alina Hočevar in Luka Božič) so prav tako prikrajšani za treninge v Tacnu. Foto: B. B.

S škornji na nogah, saj je zaradi razmočene zemlje ob tacenski progi še vedno veliko blata, smo lahko videli, kakšno je trenutno stanje na športnem objektu ob Savi. Nekaj manjših del je že narejenih, a glavna dela še čakajo. Najbolj dela omejuje Sava, ki je za ta čas nadpovprečno visoka. V vodstvu kajakaške zveze upajo, da bodo obljube, ki so jih dobili po avgustovskih poplavah, uresničene. Žalostne in zaskrbljene poglede so imeli tudi vsi naši najboljši tekmovalci (Peter Kauzer, Benjamin Savšek, Luka Božič, Eva Terčelj in Eva Alina Hočevar), saj imajo v Tacnu zelo omejene treninge.

Andrej Ribič, predsednik Kajakaške zveze Slovenije. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Verjame, da jim bo uspelo

Predsednik Kajakaške zveze Slovenije Andrej Ribič je v govoru poudaril, da bodo morali biti hitri, če bodo želeli stvari do neke mere speljati do konca. Obljube so dobili od ministrstva za gospodarstvo, Mestne občine Ljubljana in še nekaterih drugih.

"Zbrali smo se, da vidite, v kakšnem stanju je Tacen, in ob tem poskušamo biti optimistični. Poskusili bomo pripraviti progo do evropskega prvenstva. Sami lahko vidite, da imamo veliko dela in malo časa. Zato apeliramo na vse, ki so nam ponudili pomoč, da jo tudi v resnici dajo. Časa imamo zelo malo, naša želja pa je, da Tacen pripravimo do takšne mere, da bo bomo lahko organizirali evropsko prvenstvo. Verjamem, da nam bo uspelo. Predvsem opozarjam na to, da bomo morali biti hitri," je povedal Andrej Ribič, ki si želji, da bi tacenski center v doglednem času dobil končno novo podobo.

Jakob Marušič med razlago, kaj vse je treba postoriti. Foto: B. B.

V prenovo je zelo vpet Jakob Marušič, vodja programa prireditev na kajakaški zvezi, ki je bil v času poplav povsem obupan. Marušič med drugim opozarja, da je velika težava, da je struga tacenske proge načeta, saj v njej manjkajo kosi betona … Če tega ne bodo zapolnili, proga ne bo varna za izpeljavo evropskega prvenstva.

"Čakamo na ugodne vremenske razmere in ugoden vodostaj reke Save, medtem poskušamo s prenovo zgornjega dela, ki je vezana na precejšnje stroške. Material za krpanje lukenj smo do zdaj uspeli dobiti brezplačno. Gradbinci so se nas usmilili, a moramo vedeti, da je treba ob tem plačati bager in vse drugo …" je bil jasen Jakob Marušič.

Računajo na pomoč, ki je bila obljubljena

"Kot sem omenil. Vezani smo na visoke stroške za obnovitev otoka. Imamo ponudbo za prenovo tribun, prav tako je treba na novo urediti električne in podatkovne vodnike. Vse skupaj je ocenjeno na 150 tisoč evrov, ki si jih kajakaška zveza ne more privoščiti s svojega programa. To bi pomenilo, da bi morala ustaviti svoj program. Tukaj računamo na pomoč, ki ji je bila obljubljena, in da bi prišla pravočasno. Časa imamo dobrih pet mesecev in v tem času upam, da nam bo vreme toliko naklonjeno in da se bo dalo urediti vse skupaj."

"Letošnje leto je bilo eno najbolj namočenih v zgodovini." Foto: Ana Kovač

Še vedno je preveč vode

Že dolga leta je v kajak in kanu na divjih vodah vpet tudi Janez Polajnar. Hidrolog na agenciji za okolje in tudi nekdanji kajakaški trener velikokrat pomaga s podatki, ki jih slovenski organizatorji kajakaških tekem potrebujejo pred največjimi tekmovanji.

"Kaj nam je narava sposobna narediti, smo dobro spoznali letošnje leto. Zato so naše napovedi pred tekmovanji, tiste napovedi, s katerimi so lahko tekmovalne ekipe, seveda tudi slovenska, optimizirale treninge pred tekmovanjem. Vode je preveč ali premalo. V prejšnjih letih smo namreč imeli težave s pomanjkanjem vode. Letos, kot kaže, je vode še vedno preveč. Letošnje leto je bilo eno najbolj namočenih v zgodovini. Tako visoke Save trikrat v zadnjih dve mesecih v naših arhivih ne beležimo. Upajmo, da bo zima milejša in da bodo spomladi primerne razmere za obnovo stadiona oziroma proge za izvedbo treninga in tekmovanj," je povedal Polajnar.

Andrej Jelenc Foto: www.alesfevzer.com

Jelenc upa, da bodo naši tekmovalci na evropsko prvenstvo lahko nemoteno pripravljali

Prihodnje leto bo poleg olimpijskih iger v Parizu zelo pomembno evropsko prvenstvo v domačem Tacnu. Tudi Andrej Jelenc, direktor kajakaške zveze, je poudaril, da jim narava ne gre na roke. Ob tem je treba povedati, da so s treningi zelo omejeni tudi naše najboljše tekmovalke in tekmovalci, saj ne morejo trenirati v mirnem kanalu, v katerem veliko veslajo. "Tekmovalci bodo glavnino priprav opravili v toplih krajih in upam da se bodo, ko se bodo vrnili na ključni del priprav za evropsko prvenstvo, pripravljali nemoteno."

