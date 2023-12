Rad bi bil čim bolj miren

Peter Kauzer se že dober mesec pripravlja na novo sezono, ki bo zanj zelo pomembna, saj bodo prihodnje leto v Parizu poletne olimpijske igre. V jesenskih mesecih našim kajakašem in kanuistom visok vodostaj rek ni prizanašal, zato je bil Hrastničan več časa v fitnesu. Prilagaja se trenutni situaciji, saj se zaveda, da mora biti v prihodnji sezoni fizično zelo dobro pripravljen. "Po toliko letih izkušenj ni nič narobe, če se kakšen dan ali dva ne usedem v čoln. Zaradi tega ni nobene krize. So še druge stvari, ki jih moram narediti. Program priprav si prilagodim na vremenske pogoje," nam je v mirnem in sproščenem tonu povedal Kuzer.

Čim več treningov bi rad opravil v Parizu

V preteklih letih se je v zimskih mesecih večkrat odpravil na priprave v Avstralijo, kjer je vedno rad treniral. Letos se je odločil za pet tednov oditi v Al Ain v Združene Arabske Emirate. Ko se bo vrnil, se bo posvetil treningu za olimpijske igre v Parizu.

"Konec koncev bodo to moje zadnje olimpijske igre. Pariz je blizu in tam bi rad opravil čim več treningov, da bom čim bolj miren. Sicer proga ni tako težka, a je specifična. Menda naj bi jo še spreminjali, ampak še vedno je dobro, če na vsaki progi stvari delaš avtomatsko, ne da razmišljaš, kako boš kaj odpeljal."

Že nekaj časa ni nobena skrivnost, da se Peter Kauzer počasi spogleduje s koncem športne kariere. Njegova širina znanja v tem športu je izjemna in to bi rad delil z naslednjimi generacijami. A za zdaj o tem še ne razmišlja veliko, saj ima trenutno pred seboj pomembnejše cilje.

"Večkrat sem že povedal, da bi svoje znanje, ki sem ga pridobil skozi leta, delil mlajšim generacijam. To je moja prva ljubezen. Ta šport mi je veliko dal in rad bi mu na neki način nekaj vrnil. In nenazadnje je tako, da to stvar najbolj obvladam. Ali bom to delal v tujini ali pri nas, še ne vem. O tem še ne želim razmišljati. O tem bom razmišljal po koncu kariere, ampak vsaj še leto ali dve nameravam tekmovati."

Ne bo pretiraval

Olimpijske igre v Parizu bodo zanj že pete zaporedne. V vseh teh letih pa so se spremenile tudi priprave. Pred leti je pogostokrat šel z glavo skozi zid, saj je mislil, da bo z večjo količino treninga dosegel več in bo še hitrejši. Priznal je, da je s tem dosegel nasprotni učinek. Danes k treningu pristopa drugače.

"Delam počasi, korak za korakom in ne prehitevam. Olimpijska tekma je konec julija. Do takrat je še veliko časa in veliko je še treba postoriti. Vseeno ne bom pretiraval samo zato, ker so to olimpijske igre. Še zmeraj bom delal po istem kopitu kot zdaj, kakšne stvari bom tudi dodal. Na koncu je pomembno, da bom v Pariz prišel dobro pripravljen. Ne želim si, da se ponovi lanska situacija, ko je bila v prvem delu sezone zaradi bolezni tudi rezultatska kriza."

Že večkrat je povedal

Eden najboljših kajakašev zadnjih dveh desetletji si je že v letošnji sezoni priboril olimpijsko vozovnico, kar pomeni, da se lahko bolj umirjeno pripravlja na olimpijsko tekmo. To, da si je že tako hitro zagotovil olimpijsko vozovnico, pa se ni zgodilo prvič.

"Za olimpijske igre v Londonu sem že bil v tem položaju. Po tistih igrah so bile govorice, da nisem osvojil medalje, ker sem se prehitro kvalificiral. Jaz sem velikokrat povedal, da olimpijske igre se ne zgodijo, ampak jih moraš sam izpeljati. Od začetka do konca priprav moraš biti osredotočen. Na glavni tekmi moram čim bolj zmanjšati možnosti napak ter ohraniti mirno glavo. To je najpomembneje."

Tudi našim divjevodašem avgustovske poplave niso prizanesle, saj je povodenj odnesla vse pomožne objekte ob tacenski progi. Kar nekaj škode pa je utrpela tudi proga. Kajakaška zveza se na vse pretege trudi, da bodo do prihodnjega leta kajakaški poligon uredili do te mere, da bodo lahko izpeljali evropsko prvenstvo.

Kauzerju ter drugim našim kajakašem in kanuistom tudi v jesenskem delu narava ni bila najbolj naklonjena, saj so imele reke še pred kratkim zelo visok vodostaj. Določeni treningi zato niso bili mogoči, a užitki ostajajo.

"Če je visoka voda, so drugi užitki. Res je, da je malo bolj hladno in te malo bolj zebe, ampak če si po srcu in duši kajakaš in to delaš z užitkom, v visoki vodi uživaš. Seveda drži, da je treba za priprave narediti tudi druge stvari. Če se to predolgo vleče, ti začne vse skupaj presedati. Na žalost imamo v Sloveniji takšno stanje. Za razliko od drugih držav smo odvisni od vodostaja rek, prilagajati se moramo situaciji in na podlagi tega moramo spremeniti načrt treninga," nam je na koncu še zaupal Kauzer.

