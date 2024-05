Žiga Lin Hočevar, šele 16-letni divjevodaš, navdušuje iz leta v leto. V letošnji sezoni mu je uspel nov podvig in ob tem ne pozabi omeniti svoje starejše sestre, ki mu že od majhnega ne nek način tlakuje pot do športnih uspehov.

Šele 16-letni Žiga Lin Hočevar že kar nekaj časa navdušuje s svojimi rezultati. Lani se je prvič senzacionalno uvrstil v člansko reprezentanco v kanuju na divjih vodah. Letos je naredil še korak naprej, ko si je reprezentančno mesto priboril tako v kajaku kot tudi kanuju. Žiga Lin tako še naprej navdušuje in preseneča kajakaški svet. Pa je od sebe na izbirnih tekmah pričakoval takšne uspehe?

"Težko rečem, da sem pričakoval. Izbirne tekme so same po sebi zelo nepredvidljive in je to zelo zahteven sklop tekem. Gre namreč za štiri tekme. Vlečejo se dva tedna in od tega je odvisna cela sezona. Zagotovo tega nisem pričakoval, sem si pa želel. Vedel sem, da sem tega sposoben. Letos sem treniral s ciljem, da bi mi uspelo v obeh disciplinah."

Glede na rezultate, ki jih dosega, tudi sam sebi postavlja zelo ambiciozne cilje. Takšne, da bi verjetno marsikdo ob njih dvignil obrv. A 16-letni Ljubljančan se že v svojih najstniških letih zaveda, česa je sposoben in kaj lahko pričakuje od sebe. "Na začetku vsakega leta si zapišem cilje za prihodnjo sezono. Če bi si kdo to prebral, bi si verjetno mislil, da sem malce zmešan. Ampak na koncu mi tudi kaj takšnega uspe."

A časa pri mladem slovenskem športniki za proslavljanje ni, saj ga kmalu čakajo pomembne tekme. Z očetom in trenerjem, Simonom Hočevarjem, sta morala nekoliko spremeniti načrt in časa za počitek praktično ni. "Mladinsko svetovno prvenstvo je zame najpomembnejša tekma in je že zelo kmalu na sporedu. Ugotovili smo, da vmes ne bo več časa za trening v Liptovskem Mikulašu, tako da sva iz Bratislave odšla neposredno v Lipotvski Mikulaš na nekajdnevni trening. Za tem me čaka evropsko prvenstvo v domačem Tacnu, tri tekme svetovnega pokala in potem mladinsko svetovno prvenstvo," je svoje načrte razkril naš sogovornik, ki ga med drugim čakajo še izbirne tekme za kros reprezentanco, ki je od letos tudi olimpijska disciplina.

Že pri šestih letih odšel v Čečenijo

Njegovi vrstniki v tem času izkoristijo prosti čas na malce drugačen način kot eden najbolj perspektivnih divjevodašev pri nas. Žiga Lin priznava, da prostega časa ni prav veliko, saj je veliko na poti in v tujini. Če si že najde nekaj časa, ga preživi s svojim dekletom, rad pa si čas vzame za kolesarjenje. A na ta način življenja je navajen že od majhnega, še od takrat, ko je treniral hokej.

"Potujem že celo življenje. Že pri šestih letih sem šel s hokejskim klubom za en teden v Čečenijo. Če se danes ozrem nazaj, se mi zdi to kar noro. S tem sem zrasel in za zdaj še ne čutim domotožja."

Sestra Eva Alina je najbolj zaslužna

V družini Hočevar ni uspešen samo Žiga Lin, ampak tudi njegova sestra Eva Alina. Slednja je tudi že zelo mlada zablestela v tem športu, lani pa se ji je uresničila velika želja, ko se je uvrstila na svoje prve olimpijske igre v Parizu. Oba sta večkrat poudarila, da sta med seboj zelo povezana in Žiga Lin v našem pogovoru ne pozabi omeniti svoje sestre, ki mu na nek način tlakuje športno pot.

"Eva je najbolj zaslužna, da mi uspevajo takšni rezultati. Vse rezultate, ki jih dosegam jaz, jih je ona pet let pred mano. Vidim, kako vseskozi trenira in vedel sem, da, če bom tudi sam toliko treniral, bo mogoče tudi meni nekoč uspelo. Ona mi daje občutek zmožnosti, da potem tudi sam vase bolj verjamem. Eva odhaja na olimpijske igre in zaradi nje imam občutek, da je mogoče iti na največji športni dogodek na svetu."

