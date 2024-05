"V določenih dneh mi to zelo dobro uspeva, a pridejo tudi dnevi, ko mi ne uspe stoodstotno izpeljati stvari," nam je pred domačim prvenstvom v kajaku in kanuju na divjih vodah povedala Eva Terčelj, naša najboljša kajakašica na divjih vodah.

Eva Terčelj je najbolj izkušena tekmovalka v slovenski kajakaški reprezentanci, ki ima v svoji vitrini že kar nekaj vrhunskih rezultatov. Lahko se pohvali z naslovom svetovne prvakinje, ima pa tudi že medaljo z evropskega prvenstva. In vrhunske vožnje si ljubljanska kajakašica želi prikazati tudi na domači progi. Na progi, kjer je naredila prve zaveslaje na divji vodi. Eva se zelo dobro zaveda, da je treba za dober rezultat delati vsak dan in da se morajo na koncu stvari iziti, sploh na tacenski progi.

Kako potekajo zadnji treningi pred evropskim prvenstvom?

Treningi potekajo po načrtu. Voda se vsak dan malo spreminja in se je treba vsak dan malo prilagajati. Veselim se tega prvenstva in zelo vesela sem, da lahko nekaj časa preživimo doma in se pripravljamo na tako pomembno tekmo. Za zdaj je vse pozitivno.

Foto: Ana Kovač

Eno medaljo z evropskega prvenstva že imeta. Verjetno bi si želeli takšnega rezultata tudi doma?

Zagotovo, in zato delam vsak dan. Želim si, da bi bila res v vrhunski formi in da bi mi uspelo vse to tudi prikazati, da bi se stvari izšle. Upam, da se bo tako tudi zaključilo.

Pravijo, da se je tacenska zapornica po prenovi nekoliko spremenila. Koliko bo to vplivalo na vas?

Letos v Tacnu nisem tako veliko trenirala kot ponavadi. Vseeno progo poznamo in tudi izkušnje iz prejšnjih let nam pridejo prav. Ne bi rekla, da so na progi kakšne večje spremembe. Sicer se tacenska proga zelo spreminja in je v nekaterih trenutkih zelo nepredvidljiva, kar ji daje poseben čar. Hkrati je zaradi tega tudi zahtevnejša. Progo je treba opazovati in se prilagajati.

Foto: Nina Jelenc Na začetku sezone ste dejali, da se vam v vožnji prikrade kakšna napaka preveč. Ste te zdaj odpravili?

V določenih dneh mi to zelo dobro uspeva, a pridejo tudi dnevi, ko mi ne uspe stoodstotno izpeljati stvari. Nisem popolnoma zadovoljna, ker si res želim voženj brez napak, ampak to je del procesa. Vsak dan je treba delati in verjamem, da bom s trdim delom in doslednostjo dosegla tudi to.

Na tacenski progi ste dosegli že kar nekaj uspehov. Vam domača proga ustreza?

Zagotovo imam dobre izkušnje, dobre hitrosti in dobre vožnje. Na podlagi tega ne vidim razloga, da ne bi bila tega sposobna prikazati na evropskem prvenstvu. Kot zanimivost lahko povem, da je nekdo objavil statistiko, da prednost domačega terena statistično ne prinese tolikšne prednosti, kolikor temu dajemo poudarek. Morda je psihološka prednost, ker si doma. Je pa tukaj tudi faktor domačega vzdušja, ki ga pričarajo v Tacnu, zagotovo nekaj, kar da dodatno energijo.

Se tekmovalec lahko navadi tacenskega vzdušja, ko na tacenski zapornici začutite val navdušenja navijačev?

Odvisno je, kako močna je zbranost. Dobrodošlo je, da jih čutiš, ampak se z njimi ne ukvarjaš. Treba je biti osredotočen na svoje naloge. Če bi se navadil, potem ne bi bilo takšnega učinka. Zakaj ne bi uživali v tem, ampak hkrati je treba ohranjati osredotočenost in mirnost pri sebi.

Foto: Ana Kovač

Da ohranite osredotočenost, vam verjetno pomagajo tudi izkušnje, kajne?

Zagotovo. Zavedam se, kaj je treba narediti za takšen rezultat. Vključenih je veliko faktorjev. Vsemu se je treba posvetiti, zato ker na koncu šteje vsaka stvar. Izkušnje so, ampak vedno te čaka delo. Moramo vedeti, da je vsaka tekma zgodba zase.

