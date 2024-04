"Moram se zahvaliti tudi županu, ki je z izvajalcem gradbenih del dosegel, da je pohitel in da svoje delo dobro opravlja. Tacen ima že precej drugačno podobo," je pred evropskim prvenstvom v kajaku in kanuju na divjih vodah povedal Jakob Marušič, vodja programa za prireditve na kajakaški zvezi.

Lani ob avgustovskih poplavah je Kajakaška zveza Slovenija utrpela hud udarec. Mnogi so ostali brez besed, ko so po poplavah na tacenskem poligonu videli opustošenje, ki ga je za seboj pustila narasla reka Sava. Udarec je bil zanje še toliko hujši, saj letos maja Tacen organizira evropsko prvenstvo.

To bo sicer že tretje evropsko prvenstvo, ki bo organizirano v Ljubljani. Prvo je bilo leta 2005, drugo leta 2017 in letos. Prav tako je Tacen v svoji zgodovini gostil tri svetovna prvenstva (1955, 1991 in 2010), tako da ima znamenita proga že zelo bogato zgodovino.

Gradbena dela ob tacenskem poligonu so v polnem teku. Foto: Ana Kovač

Še vedno jim včasih zagode visoka Sava

V prenovo tacenska poligona je trenutno najbolj vpleten Jakob Marušič. Ta je bil lani avgusta povsem obupan, danes pa je videti že veliko bolj optimističen. Ob tem se ni pozabil zahvaliti vsem, ki so do zdaj kakorkoli prispevali k prenovi tacenska poligona.

"Obnova kajakaškega poligona ta trenutek poteka dobro. Včasih nam malo zagode visoka Sava, tako da se program rekonstrukcije zamakne za nekaj dni. Mislim, da to ne bo predstavljalo večje težave. Moram se zahvaliti županu, ki je z izvajalcem gradbenih del dosegel, da je pohitel in da svoje delo dobro opravlja. Tacen ima že precej drugačno podobo, kot jo je imel pred mesecem, ko so bile povsod še luknje in je bilo vse porušeno," je v uvodu povedal Marušič in poudaril, da ravno tako dobro sodelujejo z vsemi mestnimi podjetji.

Jakob Marušič je zelo vpet v obnovo tacenske proge. Foto: Gaja Hanuna

Med drugim Marušič upa, da bo do 20. aprila, ko bodo na sporedu izbirne tekme za slovensko reprezentanco, proga pripravljena do te mere, da bodo lahko brezhibno izpeljali tekmovanje. "Malo več težav imamo z opremo, ki nam jo je odnesla voda. To opremo počasi nadomeščamo, saj smo jo pred tem več let sproti dopolnjevali. Zdaj moramo dobiti vse na novo. Ob tem bi se rad zahvalili civilni zaščiti, ki nam bo omogočila začasne montažne objekte. Torej za čas naših tekmovanj. Je pa ravno tako cela vrsta podjetij, s katerimi sodelujemo. Zelo nam pomagajo in nam pridejo nasproti, če le lahko. Privatni sektor se je zelo dobro odzval."

Andrej Jelenc Foto: www.alesfevzer.com

Tudi direktor letošnje EP ocenjuje kot velik izziv

Andrej Jelenc, direktor kajakaške zveze, je prav tako poudaril, da bo organizacija letošnjega evropskega prvenstva poseben izziv. Ta ima letos še toliko večjo težo, saj gre za prvo večje tekmovanje v olimpijskem letu. Na tem prvenstvu bo kar nekaj reprezentanc izbiralo potnike za OI v Parizu. Zelo pomembna tekma bo tudi za Benjamina Savška, aktualnega olimpijskega prvaka v kanuju, in Luko Božiča, na lestvici najboljšega kanuista na svetu. Med njima bo potekal srdit boj za edino mesto, ki vodi na tekmovanje petih krogov. Na tekmovanju stare celine pričakujejo 150 tekmovalcev iz 30 držav.

Prvi uradni dan prvenstva bo sobota, 11. maj, ko bo večina ekip prišla na treninge. V ponedeljek, 13. maja, v večernem času načrtujejo tradicionalni promocijski slalom na Ljubljanici pod čevljarskim mostom. Pričakujejo, da bo zelo zanimivo tudi odprtje prvenstva, ki ga načrtujejo na Ljubljanici pred Tromostovjem.

Benjamin Savšek, aktualni olimpijski prvak, lahko vsaj zdaj nemoteno trenira. A ne še na tacenski progi. Foto: Damiano Benedetto/ICF

Tekmovalcem niso vzeli ničesar

V vodstvu zveze so se bali, da bodo morali zaradi prenove Tacna denar jemati iz tekmovalnega programa. Kako na to temo danes odgovarja Jelenc:

"Za zdaj tekmovalcem ne jemljemo še ničesar. Glede na to, da so določeni razpisi še v teku in še nimamo informacij, koliko sredstev bomo dobili iz sistemskih virov za leto 2024, program izvajamo, kot smo ga načrtovali lani jeseni. Upam, da bo vso sanacijo in vse drugo pokrila država ter da na podlagi nekaterih popoplavnih ukrepov tako ne bo treba zažirati v program reprezentanc," je v optimističnem tonu zaključil Jelenc.

