Žiga Lin Hočevar je že kot mladinec nakazoval, da se razvija v vrhunskega tekmovalca. Letos je na presenečenje mnogih sledila eksplozija njegovih vrhunskih rezultatov. Sprva je na domačem evropskem prvenstvu postal evropski prvak v kanuju, na uvodni tekmi svetovnega pokala je v Augsburgu v isti disciplini zmagal. Na tekmi svetovnega pokala v Pragi je bil še v polfinalu najhitrejši, na koncu pa je tekmovanje končal na šestem mestu. Slovenski čudežni deček, kot ga nekateri tudi imenujejo, je trenutno v seštevku svetovnega pokala na tretjem mestu.

Andrej Jelenc je dal jasno razlago, zakaj Žiga Lin Hočevar ne potuje v Pariz. Foto: Ana Kovač

Bilo je vse več vprašanj

Ob vseh teh uspehih je bilo mnogo vprašanj, zakaj ravno on ne potuje na olimpijske igre v Pariz, če dosega tako vrhunske rezultate. Na olimpijske igre v Pariz odhaja Benjamin Savšek, ki bo branil zlato iz iger v Tokiu.

Zelo jasno nam je na to vprašanje odgovoril Andrej Jelenc, direktor Kajakaške zveze Slovenije: "Dejstvo je, da smo interni kvalifikacijski sistem postavili tri leta pred olimpijskimi igrami. Torej že kmalu po igrah v Tokiu. Ta sistem je predvideval, da morajo vsi tekmovalci, ki se borijo za nastop na olimpijskih igrah, imeti v letu pred igrami t. i. predolimpijski status."

"Ker Žiga Lin v predolimpijskem letu teh izvrstnih rezultatov še ni imel, si predolimpijskega statusa ni priboril. Zato je bilo za našo olimpijsko ekipo odprto vprašanje le še za kanu med moškimi, kjer sta ta status imela Benjamin Savšek in Luka Božič – prvi z naslovom svetovnega prvaka in kot branilec zlatega olimpijskega odličja, Luka Božič pa kot zmagovalec skupne razvrstitve svetovnega pokala. Torej noben tekmovalec, ki ni imel predolimpijskega statusa, z dobrimi rezultati v olimpijski sezoni ni bil v igri za potnika na olimpijske igre. To pomeni, da je naš interni kriterij, ki je bil postavljen že precej pred olimpijsko sezono, določal, kako bomo izbrali potnike na olimpijske igre."

Žiga Lin Hočevar na tekmi v Augsburgu, kjer je zmagal na uvodni tekmi svetovnega pokala. Foto: Kanu Schwaben Augsburg

V ponedeljek je bila novinarska konferenca, kjer so se zbrali potniki na olimpijske igre. Zraven je bil tudi Žiga Lin Hočevar, ki je strnil misli po prvem delu sezone. Zdaj ga čakajo še pomembna tekmovanja v mladinski konkurenci.

"Zelo sem zadovoljen. Trenutno sem evropski prvak in zmagovalec prve tekme svetovnega pokala in tudi tretji v skupnem seštevku," je v uvodu povedal Žiga Lin in priznal, da tudi sam ni pričakoval takšnih rezultatov. "Moj cilj je bil, da pridem v člansko ekipo, kar mi je uspelo. Kot že veste, bom na vsaki tekmi, na kateri bom nastopil, poskusil zmagati. Dvakrat mi je to že uspelo."

