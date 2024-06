Ob trenutni nogometni vročici se na nastop na olimpijskih igrah pripravljajo tudi najboljši kajakaši in kanuisti na divjih vodah, ki bodo v Parizu merili na visoka mesta. Vsi štirje so bodo kmalu odpravili na še zadnje priprave na olimpijske igre. In kaj so povedali pred odhodom na priprave?

Kaj si Peter Kauzer misli o olimpijski progi v Parizu?

Peter Kauzer, Benjamin Savšek, Eva Terčelj in Eva Alina Hočevar so potniki, ki nas bodo predstavljali na olimpijskih igrah v Parizu v kajaku in kanuju na divjih vodah. In prav vsi se lahko potegujejo za najvišja mesta.

Med njimi je najbolj izkušen Peter Kauzer, ki bo tekmoval že na petih olimpijskih igrah. Hrastničan že ima medaljo z olimpijskih iger, potem ko je bil leta 2016 v Riu srebrn. Štiridesetletni kajakaš je na uvodnih tekmah pokazal, da je v zelo dobri formi, saj se je na tekmi v Augsburgu povzpel na stopničke. Se danes kaj drugače pripravlja kot na svoje prve olimpijske igre?

Peter Kauzer bo tekmoval na svojih že petih olimpijskih igrah. Foto: Ana Kovač

Kako bo letos?

"Na prvih olimpijskih igrah je bilo malo drugače. Nisem imel izkušenj in tudi vedel nisem, kaj me čaka. Zdi se mi, da sem takrat malce prevečkrat potoval v Peking in nazaj. Proga je bila zelo divja in ena izmed boljših, ki so jih naredili za olimpijske igre. Zato si moral tam preživeti več časa. Takrat se je izkazalo, da tudi če vse posvetiš temu, je na koncu odvisno od dnevne forme in od tega, kako se odvija tekma. Lahko rečem, da je bil Peking največje razočaranje, ampak je bila dobra popotnica za naprej, da sem se znal na naslednjih igrah, sploh na tretjih, tako dobro pripraviti. Izkušnje naredijo svoje. Prideš na štart in nisi preveč nervozen in nimaš občutka, da gre za olimpijsko tekmo. Bomo videli, če bo to veljalo tudi letos," je povedal Kauzer, ki komaj čaka na polne tribune in olimpijsko vzdušje.

Benjamin Savšek bo branil olimpijsko zlato iz Tokia. Foto: Ana Kovač

Veliko izkušenj ima tudi kanuist Benjamin Savšek, ki se je z Luko Božičem vse do zadnjega boril za olimpijsko vstopnico. Ljubljanski kanuist je bil na zadnji tekmi v Pragi boljši od svojega kolega in se uvrstil na svoje že četrte olimpijske igre. Ob tem velja poudariti, da Beni brani olimpijsko zlato iz Tokia.

"Kar vesel sem, da sem si uspel izboriti vozovnico za Pariz. Dobil sem potrditev, da lahko tudi na olimpijskih igrah ciljam visoko. Poskusil bom priklicati najboljše vožnje in izkoristiti priložnost, ki sem jo še enkrat dobil," pove najboljši kanuist zadnjih let, ki pa se z ubranitvijo olimpijskega zlata ne želi obremenjevati. "To poskusim odmisliti, ker je to vendarle nova tekma. Jasno, želim si voženj, ki sem jih prikazoval v Tokiu. Poskušam odmisliti te pritiske in se osredotočiti na svojo vožnjo, progo in vrata," je še povedal 37-letnik.

Nekaj malega izkušenj ima, a vseeno bo povsem drugače

Edina v slovenski ekipi, ki še ni nastopila na olimpijskih igrah, je Eva Alina Hočevar. Sicer nekaj malega izkušenj z olimpijskih iger vendarle ima, saj je na olimpijskih igrah v Tokiu vozila kot predtekmovalka.

"To je zelo dobra izkušnja, saj sem lahko opazovala, kaj se je dogajalo in kako so se tekmovalci pripravljali. Vseeno pa je bilo povsem drugače, kot je zdaj. Kot prvo zato, ker nisem tekmovala, kot drugo pa takrat ni bilo gledalcev. Ni bilo pravega olimpijskega vzdušja, kot bo v Parizu. Nekaj malega izkušenj imam, a bo tudi nekaj novega," je dejala Eva Alina, ki bo Slovenijo zastopala v kanuju.

Če Peter Kauzer s progo v Parizu ni najbolj zadovoljen, pa je Eva Alina bolj zadovoljna. "Zame je še vedno dovolj zahtevna, zdi se mi, da gre po vsakih pripravah bolje. Progo sem že bolj preučila. Počutim se dobro in tudi ves objekt mi je zelo všeč." Eva Terčelj se zelo dobro znajde v kajak krosu, novi olimpijski disciplini. Foto: Ana Kovač

Eva Terčelj je vesela, da bo imela dve priložnosti

Veliko več izkušenj z olimpijskih iger ima kajakašica Eva Terčelj, ki bo nastopila na svojih tretjih igrah. Eva, sicer že svetovna prvakinja v slalomu, se zelo dobro znajde v kajak krosu, novi olimpijski disciplini. Ljubljančanka je v tej disciplini dosegla že vrsto uspehov na največjih tekmovanjih, letos pa je na tekmi svetovnega pokala v Augsburgu v kajak krosu zmagala.

"Mislim, da je res lepa priložnost, da lahko nastopiš v dveh disciplinah. Na obe se pripravljam maksimalno dobro, tako da se zelo veselim. V prvem delu sezone sem v obeh disciplinah dobila dobro potrditev, kar je lepa popotnica za naprej. Vseeno me čaka še nekaj dela, hkrati pa bo to povsem druga tekma. Kajakaški kros je zelo nepredvidljiv in težko je karkoli napovedovati, ampak delam vse v tej smeri, da bom nastopila čim boljše," je povedala Terčeljeva.

Preberite še: