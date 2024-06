Benjaminu Savšku, aktualnemu olimpijskemu in svetovnemu prvaku v kanuju na divjih vodah, je še kako odleglo, ko se mu je po izjemno napornih in živčnih zadnjih tednih uspelo uvrstiti v olimpijsko ekipo za Pariz in bo tako lahko branil olimpijsko zlato iz Tokia.

Kanuista Benjamin Savšek in Luka Božič sta se do zadnjega borila za mesto v olimpijski ekipi, saj so pravila takšna, da gre lahko samo eden iz države na tekmovanje petih krogov. Srečnejši konec je potegnil ljubljanski kanuist, ki je na zadnji tekmi svetovnega pokala v Pragi dosegel drugo mesto in se s tem še četrtič v karieri uvrstil na olimpijske igre. Za 37-letnega slovenskega vrhunskega športnika ni predaha. Ta se zdaj že osredotoča na olimpijski nastop in zato bo izpustil naslednjo tekmo svetovnega pokala. Raje bo ostal doma, se skupaj s trenerjem Jožetom Vidmarjem v miru pripravljal na najpomembnejše letošnje tekmovanje in uredil še nekaj drugih stvari. Beni ne želi ničesar napovedovati, a v preteklosti je že večkrat povedal, da bi rad še enkrat doživel olimpijske sanje.

Benjamin Savšek si je z drugim mestom na tekmi svetovnega pokala v Pragi priboril olimpijsko vozovnico. Foto: Nina Jelenc

Izbirne tekme za nastop na olimpijskih igrah so bile napete do zadnjega. Kako zadovoljni ste, ko ste se uvrstili na svoje četrte olimpijske igre?

Res sem vesel, da bom lahko še četrtič nastopil na olimpijskih igrah in poskusil ubraniti uspeh iz Tokia. Ne želim nič napovedovati, ampak vesel sem, da bom lahko tekmoval na olimpijskih igrah.

Foto: www.alesfevzer.com Bi lahko primerjali zahtevne izbirne tekme in olimpijsko tekmo. Kaj je po vašem bolj zahtevno?

Olimpijske so razred zase, ker to je res velik dogodek. Vse oči športne javnosti so uprte v to tekmovanje in lahko rečem, da je to kar velika reč. Tudi same zbirne tekme so zelo zahtevne. Treba je biti konstantno hiter in moraš premagati svojega tekmeca, da se lahko sploh uvrstiš na olimpijske igre.

Ta boj je bil že od nekdaj zelo tesen, potem ko na olimpijskih igrah lahko tekmuje le en čoln na državo. Lahko povem, da se mi ni bilo za nobene olimpijske igre lahko uvrstiti v ekipo. Zmeraj je bil boj. Težko bi primerjal. Pri izbirnih tekmah igrajo vlogo živci. To je proces, ki je v našem primeru trajal pol leta, medtem ko moraš iti na olimpijskih igrah dva dni na polno. Fokus je povsem drugačen, ker je na olimpijskih igrah le ena tekma, na izbirnih tekmah pa je treba imeti štirikrat varne in čiste vožnje.

Ali vam tekme, kot so izbirne tekme, pridejo prav za olimpijsko tekmo?

V našem primeru so bile izbirne tekme na velikih tekmovanjih, kot je svetovno in evropsko prvenstvo. Že tekma sama po sebi ima veliko težo, hkrati pa je tudi izbirna tekma. Je malce drugače, kot če bi se na izbirne tekme pripravljal samo med domačimi tekmovalci.

Foto: Nina Jelenc

Čeprav nastopate na svetovnem ali evropskem prvenstvu imate verjetno v ozadju misel, da tekma odloča tudi za olimpijski nastop, kajne?

Da, zavedaš se, da rezultat, ki ga boš dosegel na svetovnem ali evropskem prvenstvu, pomemben tudi za olimpijski nastop. Zato je motiv, da dosežeš vrhunski rezultat na največjih tekmovanjih, še toliko večji. Samo vrhunski rezultat te lahko pelje na olimpijske igre. Tega se zavedaš, zato greš na tekmo še bolj osredotočen in motiviran. Tekme se vrstijo ena za drugo in tri tedne smo imeli zelo zahteven tempo. Pomembno je, da zdaj malce popustim in da se osredotočim na najpomembnejše tekmovanje.

Vam je, ko ste zvedeli, da ste uvrščeni na olimpijske igre, kaj odleglo?

Odvalil se mi je kamen od srca, ker je bilo na nož vse do zadnje tekme. Oba z Luko (Božičem op. p.) sva si želela uvrstitve v olimpijsko ekipo, po drugi strani pa sva se zavedala, da enemu od naju ne bo uspelo in bo na koncu eden razočaran. V finalni vožnji na svetovnem pokalu v Pragi sem bil bolj sproščen, ker sem se zavedal, da sem uvrščen v ekipo in da bom lahko nastopil na največji tekmi sezone. Da, finala svetovnega pokala v Pragi sem se lotil bolj z veseljem in nisem razmišljal o morebitnih napakah.

Benjamin Savšek na stopničkah zadnji konec tedna v Pragi. Foto: Nina Jelenc

Kakšne načrte imate do olimpijskih iger v Parizu?

Štirinajst dni bom treniral doma. Urediti si moram nov čoln in še nekatere druge zadeve. Doma bom izpilil formo, nato pa gremo na priprave v Pariz. Nato za nekaj časa pridemo domov, potem pa že potujemo na olimpijske igre. Osredotočen sem le na olimpijske igre in se jih že veselim.

Dejali ste, da boste zamenjali čoln. Ni to morda nekoliko tvegana poteza glede na to, da imate že kmalu olimpijsko tekmo in da se morate verjetno na nov čoln navaditi?

Ni nujno, da ga bom zamenjal. Naročil sem si še enega in potem bom videl. Če se bom v novem čolnu bolje počutil, bom tekmoval v novem, v nasprotnem primeru bom tekmoval v starem čolnu.

Benjamin Savšek z olimpijskih iger v Tokiu, ko je postal olimpijski prvak. Foto: Anže Malovrh/STA

Ste aktualni olimpijski prvak in zelo dobro veste, kako se je treba pripraviti na olimpijsko tekmo. Bodo priprave na olimpijsko tekmo iste kot za olimpijske igre v Tokiu?

Mislim, da bodo iste. Dobil sem veliko motivacije in veselim se že, da se bom lahko pripravljal na olimpijske igre. Iz sebe bom poskusil stisniti svoj maksimum. Vedno sem bil dobro pripravljen na olimpijskih igrah, ampak slalom na divjih vodah je takšen, da čeprav si dobro pripravljen, se ti lahko prikrade kakšna napaka in ta te lahko stane dobre uvrstitve. O tem ne želim razmišljati, jaz si želim dobrega nastopa in vse bom naredil, da bom dobro tekmoval.

Kakšna se vam zdi konkurenca v primerjavi z olimpijskimi igrami v Tokiu?

Težko rečem. Za prva tri mesta so vedno odločale malenkosti. Tudi v Parizu bodo tekmovala velika imena našega športa in tudi mladi so vse hitrejši. Zavedam se, da bom moral biti dobro pripravljen in osredotočen na nastope.

