Ko so evropsko prvenstvo v kajaku in kanuju na divjih vodah v Tacnu spravili pod streho, je bilo na obrazu Andreja Jelenca, direktorja Kajakaške zveze Slovenije, videti precejšnje olajšanje. Pravzaprav se mu je po izjemnih rezultatih naših tekmovalcev na obraz večkrat prikradel nasmeh. A razkril je tudi, da je bilo v času prvenstva zelo stresno in je bilo v določenih trenutkih treba tudi povišati ton.

2024 ECA I Feel Slovenia evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah se je za slovensko ekipo končalo sanjsko. Zadnji dan je ekipa zablestela, saj je 16-letni Žiga Lin Hočevar postal članski evropski prvak, Luka Božič je bil drugi, Benjamin Savšek pa tretji. Pozneje je trojica na ekipnih tekmah potrdila vlogo favoritov in se veselila še zlate ekipne kolajne. Za kolajno srebrnega leska so poskrbele kanuistke Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Alja Kozorog. Že v soboto so ekipne evropske prvakinje postale kajakašice Eva Terčelj, Eva Alina Hočevar in Ajda Novak. Slovenija je bila z osvojenimi tremi zlatimi, dvema srebrnima in bronasto kolajno, poleg Češke, ki je imela enak izkupiček, najuspešnejša država tega evropskega prvenstva.

Pred prvenstvom so bili veliko v stiku s hidrologom Janezom Polajnarjem, Foto: Ana Kovač

Zaradi slabega vremena so morali odpovedati tradicionalni paralelni slalom na Ljubljanici, nato pa še otvoritev v centru Ljubljane … Kot da še ne bi bilo vsega dovolj, so morali na koncu zaradi narasle Save povsem spremeniti tekmovalni program. Na koncu so z bogatimi izkušnjami le izpeljali prvenstvo, ob tem pa Jelenc ni pozabil poudariti pomoči, ki so jo imeli v času prvenstva. Med njimi je bil tudi hidrolog Janez Polajnar.

"Če se vrnemo na vse težave, ki smo jih imeli na začetku tedna, ko smo imeli odpovedi, in vseh težav zaradi visoke vode, smo ob koncu prvenstva vsi zadovoljni. Veseli smo, da je ta naša povezava z agencijo za okolje, se pravi za hidroprognozo … Njim je nekako uspelo rešiti prvenstvo. Vse napovedi, ki so bile v začetku tedna glede gibanje vodostaje reke Save, so pomagale, da smo pravočasno spremenili program prvenstva. Storili smo vse, da je bila tehnologija, ki smo jo imeli ob progi, umaknjena na varno in da ni prišlo do kakšne škode. S to spremembo programa smo pod streho spravili program prvenstva," je v uvodu povedal Jelenc.

Ta je med drugim povedal, da je bilo sodelovanje ekip zelo zgledno. Ko so v torek pred prvenstvom predstavili program tekmovanja, so se vsi strinjali in verjeli njihovim napovedim in pričakovanjem. Izpadli so kredibilni, saj se je dejansko uresničilo tisto, kar so napovedovali. Jelenc je povedal, da so bili pod velikim stresom.

Foto: www.alesfevzer.com

Moral je povzdigniti glas

"Še v soboto okrog sedmih zjutraj smo stali pod mostom v Tacnu in gledali, ali bo vodostaj vode padel do te mere, da bomo ciljne celice lahko postavili na isto mesto. Beton je bil namreč še pod vodo in časomerilci niso bili pripravljeni postaviti ciljne celice na mesto, kjer je bilo predvideno. Debata je bila kar huda … Cilj so želeli postaviti pod most, mi pa se s tem nismo strinjali. Zahtevali smo, da mora biti cilj tam, kjer je bil že prej."

"Po tekmi mi je eden od kolegov rekel, da sem bil v soboto precej oster, na kar niso navajeni. Sam namreč ne slovim po tem. Dejal sem jim, da je bilo to treba, ker smo želeli zagotoviti progo, ki bo omogočala lepo tekmo. Mislim, da je bilo pravilno, da smo vztrajali, da je bil cilj tam, kjer je bil, in da smo imeli srečo, da smo s sodelovanjem ljudi v elektrarnah Medvode in Mavčiče dejansko izgotovili vodostaj v obeh dneh."

Luka Božič, Žiga Lin Hočevar in Benjamin Savšek so poskrbeli za sanjsko tekmo. Foto: Aleš Fevžer

Tekma kanuistov je dala poseben čar

Andreju Jelencu pa se ni smejalo samo zaradi uspešnega izpeljanega prvenstva, ampak tudi zaradi izjemnega uspeha naših tekmovalcev. Jelenc je funkcionar v tem športu že več kot trideset let in rezultatsko še ne pomni tako uspešnega prvenstva slovenske reprezentance.

"Statistika ni moja najboljša stran, torej da bi vseskozi spremljal, ampak zagotovo je to eno od najboljših evropskih prvenstev po rezultatskih strani. Mislim, da je bilo tekmovanje super in tudi same tekme so bile razburljive. Zagotovo je dala tekma kanuistov poseben čar zaradi medsebojne tekme med Benjaminom Savškom in Luko za nastop na olimpijskih igrah v Parizu. Je pa Žiga Lin pokazal, da imamo še enega res vrhunskega tekmovalca. Je velik potencial, ki je sposoben osvajati medalje tako v kajaku kot tudi v kanuju."

Žiga Lin Hočevar je že na izbirnih tekmah kazal izjemne vožnje. Foto: Aleš Fevžer

Ga je 16-letni najstnik presenetil?

Glavni junak prvenstva je bil šele 16-letni Žiga Lin Hočevar, ki je v posamični konkurenci v kanuju postal evropski prvak. Mladi Ljubljančan je presenetil marsikoga, je presenetil tudi direktorja?

"Vedel sem, da v Tacnu lahko vrhunsko odpelje. To je pokazal že na izbirnih tekmah in presenetil ostale člane, ker je bil tako v kajaku kot tudi v kanuju zelo konkurenčen in jih tudi premagal. Zdi se mi, da je tekmovalec, ki ga velika tekmovanja motivirajo. Pokazal je, da zna biti stabilen tudi takrat, ko je treba in samo dokazuje, da je potencial."

